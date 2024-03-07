虎航今封館機票最低899元！指定網址卡關進不去 1條件網友哀嚎了
台灣虎航又推出促銷，此次因為歡慶虎航tigerclub會員突破百萬人， 特別舉辦今（7）日一天針對會員的封館促銷，優惠只到今晚23:59截止。最低飛澳門單程未稅價899元，飛日本也僅1799元起。但除了必須要在限定網址（按此）才訂得到之外，還必須有兩條件，包含要一次訂來回兩張機票才享優惠，而且不僅限定會員才能下訂之外，同行者也需是會員，讓不少網友哀嚎說太麻煩，而且活動10:00開跑，目前活動網址塞爆中，想登錄需等待。
記者葉盛耀/綜合報導
虎航推出限定只有今天一日的封館優惠，包含相當多航線，日、韓、澳、越、泰皆有，只要是會員，且同時購買來回機票，最低價是單程未稅899起，就能飛澳門，此外，飛日本單程未稅價則是1,799起、飛韓國1,699起、飛泰國1,799起、飛越南1,799起。可下訂時間為2024年3月8日～ 6月30日，但各航線依官網航班時間為主。
不過記者實測，活動於今天10:00開跑，如果並非第一時間就登陸該活動網址，恐怕必須等候，記者就等候了近10分鐘才終於進入該頁面。因此次為單一日針對會員的促銷優惠，因此需保有兩個條件，一為此次無法只訂單程，必須下訂來回兩張機票才能享有優惠。且限定會員之外，還需同行者皆是會員，讓不少網友哀嚎此措施太嚴苛。
長期研究機票的網紅蓋瑞哥就於粉專「蓋瑞哥機票獵人」分享他已搶到5月高雄飛東京成田的來回機票，加上稅之後、未加買行李總價共計新台幣6135元。也有網友分享搶到4月從台北飛成田來回僅5535元。但沒有搶到的網友也不少，因此次促銷涵蓋的航線非常廣，但是各自有限制的優惠時段，因此想搶便宜機票的旅客必定先查詢好想飛的城市該航線的適用日期，再慢慢搜尋各日期的優惠機票，才有機會搶到。
台灣虎航之外，樂桃航空也有推出「春日樂桃桃」促銷，優惠日期至3月8日午夜截止，適用飛行期間為2024年03月22日到10月26日，但是不含暑假。其中最低價即是台北飛沖繩單程機票1690元起，而台北飛東京成田單程機票2480元起，台北飛台北飛大阪單程機票2750元起，上列價格皆為未稅價。且不僅台北（桃園機場）起飛有促銷，高雄（小港機場）也有飛大阪單程未稅機票2,890元起。