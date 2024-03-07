獨／國際品牌都點頭的實力！低調二代吳同喬深根台灣、產值破百億

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「一方面把『家裡』顧好，一方面也會到外面看看機會、接軌國際。」吳同喬接受《NOWnews今日新聞》專訪時指出，同喬集團的事業橫跨精密電子零組件、醫院診所、醫療器材、汽機車零配件、嬰幼兒用品，挾著生產製造實力深獲國際大廠肯定，最早與各個國際超跑品牌合作開發授權兒童電動車、滑板車與滑步車打響知名度，更吸引其他IP品牌上門談合作，先前掀起一股收藏旋風的限量超商集點超跑模型與周邊商品也是由同喬操刀生產。
不過，吳同喬深知只有生產製造的能力還不夠，如果沒有通路可以銷售，代工的商品有可能賣不動，於是2013年他採取「主動出擊」策略，以拿下品牌代理為主軸、讓消費者獲得更好性價比商品為目標，啟動轉型之路，同時布局線上線下通路、打通任督二脈，讓國際品牌可以透過雙方合作，從設計、生產製造優勢到通路銷售一條龍服務，毫無後顧之憂實現天馬行空的創意。
攤開吳同喬本業之外的策略布局，他先是一手成立「旺寶集團」旺寶國際控股母公司，旗下擁有4間主要子公司，「粉紅行銷」負責品牌線上電商通路，服務過客戶包括歐舒丹 、K-SWISS、PALLADIUM與提提研等；「展旺國際」則是負責品牌線下通路，囊括7-11、全家、昇恆昌、大賣場、百貨公司、連鎖藥局、康是美寶雅與屈臣氏等等。
另外，「旺寶生醫」在Covid-19疫情期間扮演重要角色，本身就是不織布的醫材專長背景，專營醫材代理與通路，生產口罩與快篩等商品，如NBA、Hello Kitty授權口罩。另外Hello Kitty、蛋黃哥、哆啦A夢、蠟筆小新等多家IP授權濕紙巾就占台灣市場高達5成以上，近期更是成立了「旺寶整合行銷」負責品牌活動行銷。
除了旺寶集團下的4家子公司之外，吳同喬還砸了數億元跨領域投資各項潛力產業，範圍擴及餐飲、車輛代理、金融業、運動休閒與電競職業隊等，而這些家族本業之外的年營收加起來已經突破百億元，堪稱「螞蟻雄兵」，中小企業能有這樣的實力與成績讓人驚豔，引發國內投資機構極大興趣，更有許多國際品牌陸續來敲門。
有感於近年來國際大環境轉變劇烈，疫情、少子化與中美貿易戰等變因，讓終端市場消費趨勢開始轉變，吳同喬認為當中有挑戰也有機會，尤其台灣這幾年國際能見度大大提升，許多國際大廠爭相來台尋求合作機會，台灣應該把握這個絕佳時機。
因此，吳同喬近期成立「旺寶整合行銷」，看準疫後運動休閒娛樂產業復甦商機，希望將國際上好的商品、文化與習慣和比賽帶進台灣，讓台灣消費者不必出國就能參與國際賽事，更能行銷城市、行銷台灣，未來有機會與NBA、FIBA（國際籃球總會）成為夥伴，引進國際賽事並打造國際級休閒娛樂產業生態鏈，將「連接世界、創造價值」的創業理念進一步實現。