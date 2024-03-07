李亦伸專欄／老爹LeBron James與兒子Bronny James　NBA夢幻之路

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老詹今年夏天將成為自由球員，他有機會跟湖人完成一分兩年1.12億美續約，最多可以拿到三年1.8億美元合約。
老詹19歲兒子Bronny James是南加大大一新鮮人，193公分控球後衛(實際上可能只有190公分)，大學菜鳥球季場均5分、2.8籃板，表現很平凡。ESPN二月最新NBA模擬選秀，原本預估在二輪後段入選的Bronny，已經掉出今年夏天NBA選秀雷達。
老詹目前除了享受比賽樂趣和再次奪冠，他最大願望是跟兒子一起在NBA征戰，能不能成為隊友要看機緣，國王和王子同時在NBA打球，這是史上絕無僅有故事和歷史。
關於老詹和兒子NBA生涯有很多不同看法和角度，非常有趣，完全顛覆籃球、NBA和大多數人想法。我的預測：
1、Bronny James今年就會參選，而且會被選走，Bronny進NBA，經過選秀被NBA球隊挑走，這已經無關Bronny實力、能力和老詹，選中Bronny就是話題和必須要的操作。
那些預期Bronny可能是首輪尾或二輪中，甚至跌出選秀雷達的專業分析，根本沒考慮到挑中Bronny帶來的話題性和所有跟老詹有關的關注力。我相信會有某支NBA球隊會在首輪就挑走Bronny，那跟老詹、Bronny實力天賦能力無關，這是必須要有的選秀操作和創意。
2、老詹會跟湖人續約，不管今年湖人能不能奪冠，老詹會簽兩年1.12億美元，保留2025年夏天成為自由球員選項，他隨時可以加入任何一支NBA球隊，只要他想成為兒子的隊友，享受父子一起打球樂趣。
3、如果老詹能在湖人摘下第二冠，那麼老詹有可能更自在更寫意，湖人甚至也會為老詹挑中Bronny James。
如果Bronny James沒有更早被攔胡的話。
4、老詹不會透露任何訊息，但應該會有球隊今年新人選秀會挑走Bronny James。除非Bronny決定明年再挑戰NBA。
5、據傳全世界最富有職業球團老闆快艇老闆Steve Ballmer已經跟老詹喊話，「過來快艇打球吧，我能給你10億美元薪水，帶領快艇一起奪冠...」。
10億美元薪水當然是話術，Steve Ballmer意思就是只要你來，一切都好談。NBA38歲以上球員簽約最多三年，老詹最多也只能拿到三年1.68億美元合約，但Ballmer展現富豪霸氣和奪冠決心，這很有趣。
其實我也喜歡老詹今年夏天去快艇，那NBA就天下大亂，充滿更多樂趣。
6、目前看來快艇真需要一個老詹才有可能奪冠，快艇最近表現很沒力，團隊、角色球員都沒能打出最高效率。
7、生涯始終能做出最關鍵、最具影響力決定，做為NBA看板，老詹今年夏天每個決策，兒子Bronny James進入NBA起手式，老詹續約、動向，NBA會非常非常熱鬧。