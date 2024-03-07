「苦海女神龍」李翊君回歸！出道40年迎初體驗 5月11日開唱
以歌曲〈萍聚〉、〈苦海女神龍〉等曲走紅的歌手李翊君，至今出道近40年，今年參戰人氣系列演唱會「2024讚聲演唱會」，往年都是在大型場地開唱的她，這次首度在Legacy開唱，李翊君表示：「這次有別於過去大型演唱會的演出形式，要給所有舊雨新知認識不一樣的李翊君。」李翊君「蘇三@女神龍 」2024 Legacy Taipei將在5月11日於華山Legacy舉行，門票在3月12日中午12點開賣，購票請洽寬宏售票系統、全台萊爾富、OK便利商店。
記者吳雨婕／綜合報導
情歌傳唱天后李翊君1987年以〈萍聚〉成為家喻戶曉的歌手，今年將首次在華山Legacy開唱，有別於以往大型演唱會，這次李翊君將帶給歌迷不一樣的聽歌體驗。從演唱會名稱「蘇三@女神龍 」，傳達過去在戲曲班第一個在舞台上擔任的主角就是「蘇三」；第一次演唱台語歌〈苦海女神龍〉就紅遍半邊天並獲得大眾認可，這次也是第一次站上華山Legacy，李翊君表示，要回歸到「初心」，把音樂的初衷用音樂會的方式呈現給歌迷，音樂風格將再次創新，展現李翊君不同的演唱魅力，這次更能夠與歌迷近距離的接觸。李翊君透露：「第一次在華山Legacy很開心，因為能夠用同樂會的方式跟大家一起唱歌、一起聊音樂，一定會是很棒的體驗！」
擁有〈萍聚〉、〈風中的承諾〉、〈雨蝶〉、〈諾言〉等多首膾炙人口歌曲的李翊君，這次將用歌聲共鳴、以記憶共情。此外，2024讚聲系列演唱會目前公開的陣容還有HUR+緋紅魅影、徐暐翔、柏霖PoLin、蔡恩雨。
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