38婦女節網購5大平台優惠　momo請吃麥當勞、PChome 24h狂拿P幣

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3月8日當日獻上三大活動。累積消費達3888元即可免費登記玩「珍珠金庫」，最高享回饋6%，上限1200元mo幣(限3000名)。3/8至3/12加碼下單不限金額抽萬元Coway空氣清淨機，將抽出20名。3月8日累積消費滿3888元，即可登記送「麥當勞」下午茶組，包含蘋果派+蜂蜜紅茶，送完為止，此外，指定期間下單選擇「超商取貨」再加碼送全家抹茶生巧起司塔3/8前，新品金咖哩飯系列(3/31前)，及7-ELEVEN CITY TEA經典純奶茶(3/31前)。
🟡蝦皮
即日起至3/18打造精品專區，並獻上愛康 透氧抑菌棉 任選3包、KANGOL 小帥包 等熱門商品38元起會員專屬價，及知名品牌精選商品最低5折起優惠。同時迎接「18號會員日」，蝦皮購物祭出「全站免運吃到飽」、「最高18%蝦幣回饋」、「直播5折優惠券」三大回饋，3/18當日下單登記加碼再抽1個月份cama café 山茶花輕拿鐵免費喝。
🟡PChome 24h
PChome 24h購物於即日起至3/11推出「約會女神節」集結保養、彩妝、保健、戶外運動、家電等豐富商品全場下殺3.1折起，並於3月8日祭出四大加碼活動：最高拿138 P幣、P幣限時回饋消費滿2500元送4%、LINE購物22:00至23:59回饋4%、限量早鳥券不限金額現折50元。
🟡淘寶
即日起至3月8日有跨店滿人民幣300減40，針對「首淘族」註冊現領新人專屬優惠，首購最低５折起。網購族也不必再擔心運費飛漲，淘寶包郵免運門檻大降20%，「淘寶PLUS」包郵專區免運門檻將從原本的人民幣249元，降低至199元更簡單就能達成免運條件。
🟡博客來
首次舉辦「女神的日常煩惱挑戰賽」活動，闖關成功領100元E-Coupon，現領現用。看好換季抗敏需求「春季醫學美容大賞」提供包括理膚寶水、雅漾等知名醫美品牌的專屬商品，最低可享4折優惠。「無印良品MUJI」至3月14日指定商品，消費金額滿千，結帳再享88折。 3/7-3/8限定商品買1送1，全站會員分級結帳滿千88折起，滿額最高回饋17%，還有OPENPOINT會員首綁送5%，OPENPOINT 點數雙倍換，1點換2元。