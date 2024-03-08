38婦女節曾是台灣國定假日！「由來、取名原因、慶祝方式」一次看

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20世紀初期，美國各州有高達數萬名以上從事紡織加工的女性勞工，她們在職場上遭受多項不平等待遇，包括男女員工「不同工、不同酬」等，因而多次與資方談判，甚至透過當時全由男性主導的議會陳情，卻毫無改善效果，因此上萬名女性勞工決定開啟罷工，並在紐約市分為3梯次展開遊行，終於讓社會聽見她們的聲音，日後也成為重要的婦女活動先驅。
此外，這場罷工遊行運動，參與的女性勞工都高喊著「麵包加玫瑰」（Bread and Roses），這句口號象徵婦女應有權獲得經濟保障，同時還能追求更高的生活品質，生活不只是滿足物質需求，更包括文化和精神的滿足。
🟡38婦女節意義
國際婦女節是全球性的節日，重點在紀念婦女們為了爭取平等權利，多年來所作出的努力和犧牲，透過此節日，也提醒全球民眾需要努力實現性別平等的世界。
🟡婦女節為什麼是3月8日
20世紀女性勞工選擇罷工遊行的日期是1908年3月8日，1910年，德國婦女運動領袖克拉拉蔡特金（Clara Zetkin）在哥本哈根第二國際社會主義婦女代表大會上，希望3月8日成為國際婦女節，並獲得來自17個國家、100名女代表的支持。
而在西方國家，國際婦女節的紀念活動在20世紀二三十年代期間正常舉行，但後來一度中斷。直到1960年代，女權運動再次興起，聯合國才正式通過決議，從1975年開始，3月8日訂定為國際婦女節，每年3月8日舉辦活動慶祝。
🟡38婦女節有放假嗎
全球許多國家針對國際婦女節都有放假一天的政策，包括俄羅斯、越南、柬埔寨等，也有一些國家僅限女性放假，例如中國。
而在台灣，1990年前，國際婦女節其實所有民眾都可以放假半天，但1991年，內政部將婦女節和兒童節合併，一起在4月4日實施放假，與清明節形成連續假期，正式名稱為「婦女節、兒童節合併假期」。
1998年台灣實施隔週週休二日後，「婦女節、兒童節合併假期」取消，被併入週休假期，直到2011年兒童節又恢復為國定假日，不過38婦女節則維持正常上班上課。
🟡38婦女節送什麼、怎麼慶祝
3月8日是屬於女性的日子，若想好好孝敬媽媽、女友、老婆，可以贈送鮮花、香水或其餘女性生活用品，國際上的例子，例如義大利，男性會在3月8日送給女性一束黃色的小含羞草，小含羞草被認為是國際婦女節的象徵，也代表著女性的力量。
至於在慶祝方面，台灣在3月8日鮮少出現婦女遊行等活動，大多是商家、品牌會針對自家產品推出優惠。而美國、澳洲等地，則是會在3月一整個月，推出大量有關女權的講座和遊行。