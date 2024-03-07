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粉絲巧遇吳鎮宇！金馬影帝臉超臭　62歲近況曝光

▲粉絲在檳城巧遇金馬影帝吳鎮宇，而吳鎮宇的臭臉卻意外引起關注。（圖／翻攝吳鎮宇微博）
▲粉絲在檳城巧遇金馬影帝吳鎮宇，而吳鎮宇的臭臉卻意外引起關注。（圖／翻攝吳鎮宇微博）

記者吳雨婕／綜合報導

今年62歲的香港男星吳鎮宇出道42年，在1999年時以電影《鎗火》奪下金馬獎影帝寶座，近來有粉絲在檳城巧遇他，吳鎮宇疑似正在拍攝大馬導演柯汶利執導的新片，粉絲為了不打擾他，所以沒有上前打招呼，僅拍下照片，不過照片上吳鎮宇的臭臉卻意外引起關注。

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有粉絲在小紅書上分享在檳城遇到吳鎮宇，悄悄拍下對方的照片，照片中，吳鎮宇穿著白色上衣與牛仔褲，戴著墨鏡，看起來隨意又輕鬆，完全看不出已經62歲；另一張照片還可以看到，吳鎮宇單獨一人站在麵包店外，面無表情，好像在等人；還有一張是他站在白牆旁，右手拿著手機，看起來不太開心擺出臭臉。

▲有粉絲在檳城巧遇吳鎮宇。（圖／翻攝小紅書）
▲▼有粉絲在檳城巧遇吳鎮宇。（圖／翻攝小紅書）
▲有粉絲在檳城巧遇吳鎮宇。（圖／翻攝小紅書）
 
沒想到吳鎮宇擺臭臉竟然引起討論，而之所以會引起關注的原因，是因為吳鎮宇曾與女星李婉華交往8年，2人分手後，女方公開爆料吳鎮宇脾氣差，就連在交往期間也時常爭吵，一激動還會丟東西，也因為如此，吳鎮宇脾氣差一事幾乎成了演藝圈公開的祕密。

此外，扣除吳鎮宇，張鈞甯、黃明昊、梁家輝等人，從農曆年節期間，全都到達檳城拍攝導演柯汶利的電影，許多人在這段時間偶遇劇組拍攝。




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