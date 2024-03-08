力挺陸配權益比照外配！最快4年可獲身分證 藍委提修法今拚付委
台灣有約36萬陸配，但陸配跟其他外籍配偶相較，歸化取得我國身分證的規定，卻相對嚴苛，造成不公平待遇。為讓陸配權益能比照外配，國民黨立委許宇甄提案修法《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，讓陸配與外配一樣，最快只要4年就能取得台灣身分證。修法預計今（8）日在立法院一讀，若無立委反對，下周就可交付委員會審查。
記者何哲欣／台北報導
《國籍法》規定，外配入台籍，須辦理結婚登記，並持居留簽證入境後申請外僑居留證，之後必須在台連續合法居留滿3年，而且每年均須合法居留逾183日；接著辦理喪失原屬國籍、取得中華民國國籍後，再向內政部入出國及移民署申請「長期居留證」，一年後即可申請「定居證」，並憑此申請初設戶籍登記和請領國民身分證。
不過兩岸狀況特殊，陸配若要取得台灣的身分證，依據的是《兩岸人民關係條例》，陸配結婚後，申請來台依親居留須滿4年，而且每年在台合法居留期間超過183日才能申請長期居留；長期居留要再2年，且每年同樣也得居住超過183日，才能申請定居。不過因法律上陸配無法喪失「國籍」，因此要申請定居時，還要回中國申請撤銷中國「戶籍」，才可以來台辦理戶籍登記，並申請國民身分證，前後需時6年。
長期關心陸配權益的許宇甄提案修法，改為陸配來台依親只要3年就能申請長期居留，留滿1年且居住335日以上，或連續居留滿2年且每年居住270日以上，或連續居留滿5年且每年居住183日以上，就能申請定居。如此一來，陸配最快4年就能取得台灣身分證。