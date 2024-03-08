38婦女節星巴克、五桐號「買一送一」！迷客夏、先喝道8大優惠

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星巴克foodomo限定好友分享，即日起至3月29日每週三至五，可享指定飲品「買一送一」好友分享。特大杯「那堤」兩杯優惠價160元（原價320元），特大杯「摩卡」兩杯優惠價165元（原價330元），特大杯「焦糖瑪奇朵」兩杯優惠價170元（原價340元），幫大家換算折扣完，一杯咖啡飲品最便宜只要80～85元，快揪同事好友喝起來。
歡慶26週年，星巴克最新「咖啡旅程尋寶之旅」數位體驗來了！3月11日至4月1日，完成星巴克數位體驗遊戲，就能獲得限定的專屬優惠，包括超值「買一送一」、「第二杯半價」等好康折扣，天天抽獎天天喝。提早3月9日、3月10日預領券，兌換期間為獲券日後2天，最後兌換至4月3日。
提醒大家活動需透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；部分門市不適用，建議消費者先行查詢再前往。
📌五桐號：Uber Eats外送指定「買一送一」
手搖飲控總算又等到五桐號優惠！即日起至3月19日，外送平台Uber Eats限定「五桐奶霜、濃煮奶茶都買一送一」！奶控必喝的「五桐奶霜」以100％鮮乳打發成特製奶霜、再搭配經典五桐茶，喝得到迷人的焙火香氣融合綿密奶霜；喜歡茶感重的粉絲則推薦大人系奶茶「濃煮奶茶」，頂級錫蘭揉合奶香滋味不苦澀，趁買一送一優惠喝起來。
📌七盞茶婦女節「第二杯38元」！3月14日白色情人節「買一送一」
手搖飲料七盞茶3月舉辦女神季活動，3月8日婦女節當天，於門市購買兩杯「碧玉奶綠」，可享「第二杯38元」超值優惠。3月14日白色情人節，七盞茶更加碼「買一送一」！3月14日當天在門市購買「芝士奶霜系列」品項，爽喝「買一送一」優惠（限同品項）！有如白雪般滑順的芝士奶霜，搭配具有韻味的純茶，增添豐富口感與層次，讓大家重回初戀的悸動。
📌TEA TOP：38婦女節送「感謝卡」！新店開幕「買一送一」
TEA TOP第一味搭上櫻花季，期間限定推出夢幻「櫻紅粉粿靚奶茶」，濃郁靚奶茶加上3月新品「櫻花寒天晶球」、日月潭台茶18號基底製作的「紅玉粉粿」，咀嚼控開喝粉嫩春天手搖飲！即日起至5月，只要消費「櫻紅粉粿靚奶茶」，就能獲得「免費紅玉粉粿」升級爆量！歡慶38婦女節，攜手台灣插畫家FRODOG，描繪有「黃色含羞草」祝福意義的插畫明信片，3月8日當天到消費「櫻紅粉粿靚奶茶」乙杯，就送「感謝卡」乙張，數量有限送完為止。
TEA TOP龍潭北龍店開幕試營運，3月17日至3月18日，消費即送半價折價券（使用期限3月24日至4月30日、限大杯、來店自取）；3月19日至3月21日，30元以上飲品限時「折10元」（限時12:00-18:00、每人限2組、限大杯、來店自取）；3月22日至3月23日指定飲品限時「買一送一」（限時12:00-18:00、每人限2組、限大杯同品項、來店自取；指定飲品：招牌高山青、冬梅粉粿、當代雙Q、甘蔗青了、日月潭紅茶、仙楂108茶王）。
📌迷客夏：Milksha Plus店型「茶拿鐵49元」
迷客夏Milksha PLUS全新店格，首發開幕台中新光中港店、嘉義新光垂楊店和雲林休息站西螺北服務區店，推出限定茶拿鐵、KUMO雲奶霜、手作特調系列獨家飲品。3月8日至3月10日，全品項消費任一飲品，可享加購「茶拿鐵49元」優惠；買2杯就享2杯加購價，以此類推。提醒大家，優惠僅限Milksha PLUS店型；不適用迷點線上點餐系統及會員權益。
📌先喝道：3月8日「明星飲品第二杯半價」
先喝道兼顧健康，全新推出「輕焙穀麥茶、輕焙穀麥拿鐵、玫瑰朵朵穀麥茶」，3款無咖啡因的手搖新品清爽開喝。3月每週五為先喝道會員「Happy Friday」，祭出明星飲品「第二杯半價」優惠，3月8日婦女節當天開喝穀麥茶系列「第二杯半價」。
之後還有3月15日英式水果茶「第二杯半價」、3月22日穀麥茶系列「第二杯半價」、3月29日玫瑰海鹽奶蓋系列「第二杯半價」，整個3月好康回饋喝起來。
📌康青龍：新品蜜柑金橙「第二杯半價」
康青龍嚴選台灣茂谷柑搭配沁心金萱純茶，再加入軟嫩金萱茶凍，開喝微酸微甜的「蜜柑金橙」。即日起至3月20日，初夏上市「第二杯半價」優惠。加入康青龍官方LINE會員，在圖文選單「點我領券」後，在龍來訂線上平台點餐就能開喝划算優惠。
📌翰林茶館：指定茶飲「第二杯6折」
翰林茶館即日起至5月31日，憑翰林APP優惠券，外帶特大杯脆梅綠茶或梅釀清香烏龍茶，可享「第二杯6折」優惠！提醒大家，單一帳號可領3張優惠券；優惠不併用。