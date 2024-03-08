女老師沒微笑被家長罵爆！遭嗆服務差 大馬女被家長公審
一名女教師疑因沒跟家長打招呼和微笑，慘遭家長發長篇作文公審，還被截圖公開帳號。她除了到家長臉書貼文澄清，也轉發到自己的臉書說：「家長們，如果我常常沒有回答到你們所有的問題，也沒有對你們笑，實屬意外」。
國際中心賴正琳／綜合報導
馬來西亞一名女教師被家長痛罵，該名家長說：「做一個老師就專業一點，無論在哪裡見到家長，也要打招呼笑一個。像妳這種服務態度還有人要用妳？不想做別做了，回家好好照顧孩子，在家做一個少奶奶。」甚至牽拖她的刺青，並繼續罵：「妳的學生有沒有問妳身上的紋身，身為老師的妳如何回答學生們？身為一個老師，妳的行為態度很重要，其他同學會有樣學樣，別以為自己長得美，大把本錢就目中無人。」還在文末附上女老師的臉書和截圖照片。
女老師Suzanne Chiu知情後，也到文章下方留言道歉，「是我，如果我沒有跟你打招呼，我向你道歉，實在是不好意思」。然而，該名家長僅說「講那麼多寫那麼多就是等妳出現，其他小角色我根本不會在乎」。
此事件引發網友熱烈迴響，認為女老師很衰，遇到「怪獸家長」，紛紛留言表示「有紋身難道就不是一個好老師嗎」、「這個世界頭腦有問題的人不少」、「我們是受過專業訓練的，不管多好笑都不可以笑」。