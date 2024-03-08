祈錦鈅認了想過悔婚！老公「弄丟胎盤」她尖叫大哭：我養小孩就好
「兇版子瑜」、歌手祈錦鈅去年5月和圈外男友A先生登記結婚，不久承認懷孕，11月在加拿大順利產下女兒，今年初夫妻倆還同框現身公益活動，怎料，恩愛互動的背後藏有不為人知的內情，祈錦鈅近日公開抱怨另一半像木頭、生活習慣差，甚至因為疏忽「弄丟胎盤」，讓她情緒崩潰大哭，坦言一度想悔婚，「我幹嘛一開始不堅持一個人有這個小孩就好了？」
記者楊穎軒／綜合報導
祈錦鈅日前上節目《單身行不行》表示，28歲的她一直很想在30歲前生小孩，甚至可以接受不要結婚，有小孩就好，但懷孕3個多月時，老公的爸爸突然過世，考量種種傳統習俗，也怕親人見不到她嫁人，才決定在沒有鑽戒、求婚儀式的情況下「裸婚」，當時自己也不在意，還跟另一半說：「結婚其實不一定啦！小孩比較重要！」
沒想到，祈錦鈅婚後發現，老公生活習慣極差，東西到處亂丟、不會歸位也找理由不洗碗，假日不會想主動帶她出門透氣，形容對方就像棵不會動的「室內神木」，最崩潰的一次，她產檢時打算將胎盤留下做胎盤素，但都沒下文，直到生產2週後，滿心期待問醫生，才得知因為老公一直沒去繳錢，導致胎盤早就被丟棄，她當場氣到爆哭，抱著棉被尖叫，痛罵對方長達2小時。
祈錦鈅當下出現悔婚的念頭，心想乾脆自己養孩子就好，「當時真的有一種，我幹嘛一開始不堅持，我自己一個人有這個小孩就好了」，後來冷靜一想，認為老公的個性很溫和、脾氣好、善良又孝順，即使不會英文、沒去過加拿大，依舊陪她一起飛到當地生產，付出很多，讓她只要生氣就會轉念安慰自己：「至少他是個好人吧！至少他是個善良的好孩子！」
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