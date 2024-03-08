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XR裝置偏好調查　僅16%網友想買Vision Pro「這原因」是關鍵　

▲蘋果的Vision Pro上市，話題性十足，資策會調查網友對XR裝置偏好，僅16%網友有意願買Vision Pro。（圖／美聯社／達志影像）
▲蘋果的Vision Pro上市，話題性十足，資策會調查網友對XR裝置偏好，僅16%網友有意願買Vision Pro。（圖／美聯社／達志影像）

記者魏妤庭／台北報導

日前蘋果的Vision Pro上市，掀起一陣開箱熱潮，雖然後來也傳出不少消費者退貨消息，但仍是話題性十足。根據資策會產業情報研究所的調查顯示，台灣有81%網友期待國際品牌推出XR頭戴裝置，不過僅有16%的網友有意願購買，價格是使消費者望之卻步的原因。另國際品牌中又以蘋果、Google擁有最高的品牌號召力。

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根據資策會產業情報研究所MIC發布「延展實境（XR）品牌與意向調查」，協助業者掌握台灣網友對XR裝置品牌的偏好，以及對Apple Vision Pro的購買意願。其中有81%網友期待國際品牌推出XR頭戴裝置，包含頭盔、眼鏡等。而所有的品牌中，又以蘋果（62%）、Google（55%）擁有較高品牌號召力。其次分別是三星（33%）、Sony（30%）。

資深產業分析師柳育林表示，近兩年受到消費市場疲軟影響，XR頭戴裝置出貨已連兩年衰退，而消費性電子產品霸主Apple推出首款頭戴裝置，無疑可提升各界對XR的關注度，甚至有機會帶動其他品牌頭戴裝置的銷量。

此外，資策會表示，根據調查，有6成台灣網友買過蘋果產品，顯示我國已有龐大的蘋果產品客戶，預期對蘋果產品會有較高關注度。但若進一步調查購買Vision Pro意願，僅16%的網友有意願，無意願者佔44%，另有40%呈觀望態度。倘若未來推出價格、規格都相對較低的頭戴裝置，有意願購買者則增加到36%，無意願下降到23%，反映出相對價格過高，使得消費者望之卻步。

不過，資深產業分析師柳育林認為，考量到Vision Pro價格高達3,499美元，16%有意願購買或許不算太低。

此外，柳育林表示，Vision Pro當前的主要客群應該是開發者與高端用戶，進而希望透過前者，連結Apple既有的裝置應用體系，共同建立嶄新的visionOS App生態，打造出更多專屬內容。而回歸臺灣消費市場觀測，除了最重要的價格因素，目前針對頭戴裝置的行銷與購買管道有限，消費者因為不便於體驗，連帶影響了產品的熟悉度。此外，頭戴裝置形成的既有印象，例如VR頭盔的舒適度不足、家裡無合適使用空間、內容不夠等因素，都是普及路上尚待解決的難題。

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