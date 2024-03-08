國際婦女節學拍甜點！達人教iPhone生出美照 一鍵快拍不手忙腳亂
吃點心或是做甜點，多少能在煩人的工作日常裡找到一點療癒的空間，38國際婦女節的今天，Robi Store 手作烘焙達人 Biffi，分享用iPhone 拍攝甜點的訣竅。她建議在製作甜點時，如果有預設要拍照，可以先在iPhone 15 Pro Max上開啟「動作按鈕」，即可一鍵進入拍攝模式，同時她力推「5 倍光學變焦」和「自動景深」，可以輕鬆拍出專業美照。
記者周淑萍/綜合報導
烘焙達人Biffi提到，自己會使用iPhone拍攝出具有專業感的美照，以目前使用的iPhone 15 Pro Max為例，因該機型配備「動作按鈕」，就可以事先設定好「動作按鈕」預設為相機，之後，一按就能快速啟用相機功能拍攝，避免手忙腳亂製作甜點時，還要點好幾下才能開啟拍攝功能。
她也建議，在準備拍攝手作甜點時，可善用「AirPlay」功能，將 iPhone 連線到與Apple TV、AirPlay 相容智慧型電視或 Mac 相同的 Wi-Fi 網路，即可透過「螢幕鏡像」輸出 iPhone 上的相機畫面，方便查看、更快速定位好拍攝位置並取景。
當甜點製作完成時，想拍出美照，她力推 iPhone 15 Pro Max 的「5 倍光學變焦」以超高解析度拍攝近距離特寫。若想拍攝出景深效果，不用切到「人像」模式，在「相片」模式點一下主體對焦，「景深」按鈕就會顯示，iPhone 就會自動捕捉景深資訊，拍攝出令人滿意的專業級美照。如果是低光源下，也能透過 iPhone 內建的夜間模式，拍攝出不同暗調風格，又不失細節的絕美效果。
若是想在拍攝後再調整效果， Biffi覺得手機內建的編輯模式已經足夠，有豐富的濾鏡和色調能進一步美化，也可以把照片轉換成精美的景深照。Biffi 也加碼推薦一款實用濾鏡 app「VSCO」，她說支援更多效果與質感濾鏡，能達到不同風格與效果。