學測落點可以比薪水！華大獨創落點分析機器人、找出最具錢景校系
大學學測成績上週公佈，許多學生都想找出最適合自己就讀的校系，中華大學推出「職涯型落點分析LINE機器人」，考生們只要動動手指，透過LINE加好友查詢，就能發掘符合自身志趣且畢業「錢景」看好的校系。
記者李琦瑋／特稿
全台灣大專校院科系百百種，申請入學的精神在於適性揚才，考生要如何才能找到最符合自己需求的科系呢？中華大學今（8）日指出，該校圖書與資訊處不眠不休的努力，獨創出「職涯型落點分析LINE機器人」開放式工具型網站，考生們只要透過連結填寫成績資料，機器人就能夠分析出多間適合校系，供考生們參考。
特別的是，相較於其他落點分析網站，中華大學設計的落點分析機器人多了能夠選填「畢業後期望薪資」的項目，讓學生能夠一併了解該學系畢業後預計可獲得的平均薪資。
此外，為了能夠更迅速幫助考生解決學測後的疑難雜症，中華大學全新升級ChuGPT AI校園客服聊天機器人為2.0系統，讓機器人能夠介紹校內特色學系以及學測招生篩選標準，讓考生申請報名更EASY。
中華大學指出，該校多年來普及AI教育以及資訊科技的應用，去年開始透過使用學校網頁和文件自行訓練出專屬的領域知識模型，與GPT-3.5-Turbo的大型語言模型協同運作，設計出ChuGPT獲得師生廣大迴響。今年學測後再藉由升級系統，解決學生們更廣大多元的問題，除了能夠造福人群外，也充分展現出華大資訊科技應用的超前與專精能力。