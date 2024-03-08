陸船2死翻覆案談判未破局？陸委會：說破局是對談判不了解
中國「三無船舶」上月14日躲避金門海巡查緝時翻覆，導致2漁民死亡，事件持續延燒，雙方協商15次後於前天（6日）宣告破裂。不過，陸委會今（8）日表示，部分人士說協商破局是對談判不了解，談判過程一直到最後除非雙方說沒得談，否則沒有破裂的問題，雙方在談判過程中已經將雙方立場與要求表達，海巡署也公開表示部分事項已達共識。
記者呂炯昌／台北報導
陸委會今日下午舉行例行記者會，媒體關注金門快艇案協商未果，中方對我方有諸多批評，中方是否有給回應？陸委會副主委詹志宏表示，第一時間就注意到國台辦希望給真相，但又要我方先道歉，這兩個邏輯就是不對，有真相才知道責任在哪一方。
詹志宏表示，從事故發生第二天就透過兩岸協議既有管道表示，這案子我方檢方已經開始調查，真相出來才知道誰該向誰道歉；事故發生後，陸方也派相關部門代表到金門進行相關意見交換。
詹志宏也提到，部分人士說協商破局是對談判不了解，談判過程一直到最後除非雙方說沒得談，否則沒有破裂的問題，雙方在談判過程中已經將自己的立場、要求、期待充分表達，海巡署也公開表示有部分事項，雙方已經有大體的共識，陸方也清楚我方的訴求是應該尊重我方司法部門的調查，等到我方調查報告出爐，自然會公布。