悠遊卡推「Super i貼卡」！手機感應搭捷運　公司澄清誤扣款爭議

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悠遊卡公司日前研發手機專用「貼紙悠遊卡」，為北捷iPhone感應卡關之事解套，近日於臉書官方粉絲團公布這項新產品「Super i貼卡」，使用者只要將貼紙貼在手機背後NFC感應位置，手機馬上變身「SuperCard（晶片悠遊卡）」，且加值無需撕下Super i貼卡，也不用跑機台或超商，可直接透過悠遊付APP完成。
目前已進入第二階段測試，可望於年中推出。不料，近日卻有網友稱，在看完悠遊卡公司網站上針對悠遊卡貼紙的相關說明後，發現為了要讓悠遊付APP可以讀到那張貼紙，所以需要蓋到NFC感應區，但此舉可能會和Apple Pay信用卡產生干擾，且萬一iPhone有設定快速交通卡，也有可能造成悠遊卡貼紙感應上的問題。
對此，悠遊卡公司稍早澄清，雖然「Super i貼卡」仍在測試階段，但在使用時，並不會讓Apple Pay誤扣款，無需擔心。公司說明，目前「Super i貼卡」尚未發布，正在進行測試，因Apple原生設定，只要靠近NFC讀卡機，即會自動啟動Apple Pay，因此蘋果手機的使用者若有啟用Apple Pay功能，在使用「Super i貼卡」時會啟動Apple Pay跳出畫面，但直接忽略即可，並不需要做任何設定或動作，也不會讓Apple Pay誤扣款，而無啟用Apple Pay功能者，則完全不受影響。
悠遊卡公司補充，不會誤扣款的原理很簡單，因為信用卡與悠遊卡在機器設備上本來就分屬不同系統，就像消費者在刷悠遊聯名卡時，店家會問「是要刷悠遊卡還是信用卡？」因此並不會互相敢擾或重複扣款。
目前公司正在蒐集試用者的各種回饋，有極少數的測試發現，部分信用卡刷卡機使用Apple Pay需靠卡兩次，悠遊卡公司也正在了解信用卡刷卡機相關問題是否與「Super i貼卡」有關，並與設備商合作解決。由於悠遊卡可使用的機器設備從交通到消費領域，涉及甚廣，機器的種類也非常多元，悠遊卡公司目前正進行「Super i貼卡」產品測試與優化。