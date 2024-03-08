以為愛貓在睡覺！主人摸牠「身體僵硬突過世」 被1聲音活活嚇死
沒有想到噪音害死了貓咪！一名大陸的飼主日前上傳了一段影片，表示自己在農曆春節期間，想要摸摸自己睡覺的愛貓，沒想到讓他感到意外的是，前兩個小時還好好的貓咪，竟然就這樣「過世了」，讓他當下非常的錯愕，直至最後與獸醫討論之後，這才發現愛貓很可能是被「鞭炮聲給嚇死」，讓他忍不住痛哭失聲。
記者張嘉哲/綜合報導
大陸一名網友「派小爪」是一名貓咪中途之家的愛貓人士，家中養了至少有50隻貓咪，很多貓咪都是準備送養的毛小孩，然而今年2月的時候，派小爪去看看貓咪的情況，發現其中自己養的一隻貓咪「猴二」正在慵懶的睡午覺，於是他想要去摸摸牠，來個日常擼貓，沒想到摸了才發現觸感不對勁，「猴二」竟然無預警離開人世間了！
派小爪立刻就把「猴二」給抱出籠子，結果發現牠身體呈現僵硬，鼻子也沒有了呼吸，一動也不動了，著急的他立刻就把愛貓送到醫院去急救，但仍然是為時已晚。經過一番檢查之後，獸醫與他才得出一個結論，因為當時正值農曆春節期間，「猴二很可能是被源源不絕的鞭炮聲活活嚇死的」。
派小爪也回想起當時過年的情況，社區內總是有大大小小的鞭炮聲，而家中的貓咪也確實都很害怕，但唯獨只有「猴二」出問題的原因，很可能就是因為猴二本身就是一隻「雙眼失明的貓咪」，環境的噪音、變動聲音對牠影響特別大，因為當時猴二除了「舌頭發紫」之外，沒有其他的異常，獸醫也證實「這是缺氧的表現，基本可以確定是心臟問題所導致」。
派小爪在傷心之餘，也將這整段過程紀錄起來，提醒更多愛貓的人知道這件事情，不少網友貓奴紛紛看哭表示「貓咪對很大的噪音真的很敏感，容易受到驚嚇，猴二一定去天堂當可愛的天使了」、「跟我的貓長的一模一樣耶，我的貓也是全盲，本來是單眼摘除，後來發現另一眼也看不到，以後會注意鞭炮聲，感謝提醒」、「天阿！真的太傷心了」、「我家的狗就是突然被高空炮的嚇到後癱的」、「不只有貓，狗狗也要特別注意」。