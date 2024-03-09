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Klay Thompson年薪恐低於7.6億！優先續留勇士　另2隊也可能出手

▲勇士射手Klay Thompson今年會成為自由球員美國知名NBA情報網站《HoopsHype》詢問NBA球隊高層，有5人認為Klay Thompson下一份合約的平均年薪將落在2000-2500萬美元之間。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士射手Klay Thompson今年會成為自由球員美國知名NBA情報網站《HoopsHype》詢問NBA球隊高層，有5人認為Klay Thompson下一份合約的平均年薪將落在2000-2500萬美元之間。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

隨著金州勇士和Stephen Curry、Draymond Green、Steve Kerr等王朝功臣續約到2025-26賽季，勇士射手Klay Thompson會成為今年夏天下一個在自由球員市場上獲得新合約的勇士隊基石球員嗎？對此美國知名NBA情報網站《HoopsHype》詢問NBA球隊高層，有5人認為Klay Thompson下一份合約的平均年薪將落在2000-2500萬美元之間，所有參與預測的高層都認為他拿不到超過2500萬美元（約台幣7.6億）。

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Klay Thompson過去曾5次入選全明星，並且是勇士4冠功臣，他在大賽上往往會有比平時更好的發揮，是不可多得的冠軍拼圖。但由於近年先後經歷了前十字韌帶和阿基里斯腱斷裂的大傷，導致他缺席了2個半賽季，攻防身手都已經不若當年。今年夏天他可能會成為自由球員。

▲「湯神」湯普森（Klay Thompson）遭勇士下放板凳，近10個賽季以來首次。（圖／美聯社／達志影像）
▲有5名NBA高管預計湯普森（Klay Thompson）下一份合約每年將能獲得2000-2500萬美元的年薪。（圖／美聯社／達志影像）
多名NBA高層認為Klay Thompson下一份合約年薪將在2000-2500萬美元

《HoopsHype》詢問了8位NBA高層對Thompson自由球員前景進行預測，其中3人認為Thompson將獲得平均約1800-2000萬美元的年薪；另外5名高管預計他每年將獲得2000-2500萬美元的年薪。除此之外，有4名高層認為，勇士隊會嘗試讓「浪花兄弟」再次合作2年的時間。

「我預計他的年薪約為1800-2000萬美元之間。」一位NBA高層告訴《HoopsHype》，「我不確定他會不會接受，因為他對自己的評價要高得多。如果所有報價都相同，我認為他會回到金州勇士隊。這是因為他和Stephen Curry之間的關係，以及能夠繼續在同一隊打球，對他來說很重要。」

《HoopsHype》在文中表示，Thompson意識到，如果他在灣區退役，他的歷史地位將會得到進一步鞏固，「在我生涯的這個階段，如果能繼續在一支球隊度過那就真的是太棒了，我與Kevon（Looney）、Draymond和Steph一起取得的成功令人難以置信。我們仍然在這裡打出高水準的比賽，努力追求偉大。 這實在太棒了。」

▲金州勇士射手Klay Thompson在上一場比賽中證明自己，季後可能進入自由市場，而且有球隊對他感興趣。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士射手Klay Thompson在上一場比賽中證明自己，季後可能進入自由市場，而且有球隊對他感興趣。（圖／美聯社／達志影像）
Klay Thompson在勇士的戰術地位降低　活塞、魔術被認為對他有意

不過隨著年輕球員成長以及Thompson本季無法持續打出好表現，總教練Stever Kerr最終選擇將他放在板凳上，K湯花了一些時間才適應，這是他自新秀賽季以來首次成為替補球員。

Thompson在這8場比賽中場均得到18.8分，投籃命中率為46.2%，三分命中率為43.4%。遠比他本季先發出賽51場，場均16.7分，投籃命中率為41.5%，三分命中率為36.9%要好得多。

他能接受自己這樣的定位嗎？儘管有些高層認為：「勇士隊不能讓Thompson走，他是4屆冠軍，他們無法真正取代他。」但也有意見認為，「我認為其他球隊會簽下他，如果你是底特律活塞，你會不想要這種成熟、有經驗的球員嗎？ Monry Williams說他想要補進老將。如果你是奧蘭多魔術，你不想要一名老將嗎？他們需要一名合格的得分後衛，Jalen Suggs是一名雙能衛。 我認為Gary Harris今年夏天可能會離開，控衛位置可能是Anthony Black、Suggs、Cole Anthony輪流分擔，奧蘭多喜歡體型，Klay也有，他能給球隊帶來投籃能力。」

魔術隊和活塞隊都是擁有大量薪金空間的幾支球隊之一，76 人隊今年夏天也擁有巨大的潛在薪金空間。然而，假設勇士隊向Thompson提出相等的合約報價，他重申了自己小要留在金州勇士隊的願望，「這將是非常棒的、令人難以置信的成就。史上沒有很多球員能夠在一支球隊效力這麼久，並取得如此多的成功。」

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