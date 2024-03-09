Klay Thompson年薪恐低於7.6億！優先續留勇士　另2隊也可能出手

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多名NBA高層認為Klay Thompson下一份合約年薪將在2000-2500萬美元
《HoopsHype》詢問了8位NBA高層對Thompson自由球員前景進行預測，其中3人認為Thompson將獲得平均約1800-2000萬美元的年薪；另外5名高管預計他每年將獲得2000-2500萬美元的年薪。除此之外，有4名高層認為，勇士隊會嘗試讓「浪花兄弟」再次合作2年的時間。
「我預計他的年薪約為1800-2000萬美元之間。」一位NBA高層告訴《HoopsHype》，「我不確定他會不會接受，因為他對自己的評價要高得多。如果所有報價都相同，我認為他會回到金州勇士隊。這是因為他和Stephen Curry之間的關係，以及能夠繼續在同一隊打球，對他來說很重要。」
《HoopsHype》在文中表示，Thompson意識到，如果他在灣區退役，他的歷史地位將會得到進一步鞏固，「在我生涯的這個階段，如果能繼續在一支球隊度過那就真的是太棒了，我與Kevon（Looney）、Draymond和Steph一起取得的成功令人難以置信。我們仍然在這裡打出高水準的比賽，努力追求偉大。 這實在太棒了。」
Klay Thompson在勇士的戰術地位降低 活塞、魔術被認為對他有意
不過隨著年輕球員成長以及Thompson本季無法持續打出好表現，總教練Stever Kerr最終選擇將他放在板凳上，K湯花了一些時間才適應，這是他自新秀賽季以來首次成為替補球員。
Thompson在這8場比賽中場均得到18.8分，投籃命中率為46.2%，三分命中率為43.4%。遠比他本季先發出賽51場，場均16.7分，投籃命中率為41.5%，三分命中率為36.9%要好得多。
他能接受自己這樣的定位嗎？儘管有些高層認為：「勇士隊不能讓Thompson走，他是4屆冠軍，他們無法真正取代他。」但也有意見認為，「我認為其他球隊會簽下他，如果你是底特律活塞，你會不想要這種成熟、有經驗的球員嗎？ Monry Williams說他想要補進老將。如果你是奧蘭多魔術，你不想要一名老將嗎？他們需要一名合格的得分後衛，Jalen Suggs是一名雙能衛。 我認為Gary Harris今年夏天可能會離開，控衛位置可能是Anthony Black、Suggs、Cole Anthony輪流分擔，奧蘭多喜歡體型，Klay也有，他能給球隊帶來投籃能力。」
魔術隊和活塞隊都是擁有大量薪金空間的幾支球隊之一，76 人隊今年夏天也擁有巨大的潛在薪金空間。然而，假設勇士隊向Thompson提出相等的合約報價，他重申了自己小要留在金州勇士隊的願望，「這將是非常棒的、令人難以置信的成就。史上沒有很多球員能夠在一支球隊效力這麼久，並取得如此多的成功。」