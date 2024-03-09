高學歷網紅安蕾影片涉嫌抄襲 業配方式「全複製貼上」粉絲全看傻
美妝網紅安蕾Anlei擁有超狂學歷，不僅曾就讀北一女，更畢業於台大。安蕾在網路上自稱「肥宅教主」，IG上擁有32.1萬粉絲，更時常在網路上分享短影音。然而，有粉絲近期在Dcard上揪出安蕾在影片製作過程中，有不少抄襲他人創意的地方。從腳本、畫面、標題，甚至連業配內容都被質疑是「全複製貼上」，貼文一出不少粉絲都十分傻眼。針對粉絲們質疑，《NOWnews今日新聞》詢問安蕾是否要提出回應，但至截稿前安蕾都未有回覆。
記者張一笙／綜合報導
Dcard上有粉絲於4日提出質疑，認為安蕾有涉嫌抄襲的嫌疑，同時附上影片截圖，指出安蕾多部影片跟小紅書和抖音上的影片十分相似，並非原創。同時，他還私訊多位原始影片創作者，想確認他們是否有和安蕾合作，得到的答案均為否定。
同時，作為「美妝網紅」的安蕾於日前再被粉絲抓包在業配影片中使用美妝濾鏡，消息曝光後不少粉絲都相當失望，直言「而且她每部短片流量都超好，沒想到有些都是抄襲的」、「她很聰明，會挑有流量密碼的影片，因為這些我都會看」、「會讀書不代表有創意」、「抄（超）人不一定都批着披風，也有當網紅的」。安蕾至截稿前針對指控都尚未有回應，僅僅是在最新的IG貼文中，附上自己影片的「參考來源」。
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