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高學歷網紅安蕾影片涉嫌抄襲　業配方式「全複製貼上」粉絲全看傻

▲美妝網紅安蕾具有高學歷，近期她被粉絲指控IG上的不少影片都抄襲小紅書和抖音，甚至連業配方式都直接「複製貼上」，粉絲們看完後都十分傻眼。（圖／翻攝自安蕾IG）
▲美妝網紅安蕾具有高學歷，近期她被粉絲指控IG上的不少影片都抄襲小紅書和抖音，甚至連業配方式都直接「複製貼上」，粉絲們看完後都十分傻眼。（圖／翻攝自安蕾IG）

記者張一笙／綜合報導

美妝網紅安蕾Anlei擁有超狂學歷，不僅曾就讀北一女，更畢業於台大。安蕾在網路上自稱「肥宅教主」，IG上擁有32.1萬粉絲，更時常在網路上分享短影音。然而，有粉絲近期在Dcard上揪出安蕾在影片製作過程中，有不少抄襲他人創意的地方。從腳本、畫面、標題，甚至連業配內容都被質疑是「全複製貼上」，貼文一出不少粉絲都十分傻眼。針對粉絲們質疑，《NOWnews今日新聞》詢問安蕾是否要提出回應，但至截稿前安蕾都未有回覆。

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▲粉絲在Dcard上彙整了許多安蕾影片抄襲的部分。（圖／翻攝自Dcard）
▲粉絲在Dcard上彙整了許多安蕾影片抄襲的部分，發現不少影片都跟其他小紅書或是抖音上的創作者相似，質疑並非原創。（圖／翻攝自Dcard）
Dcard上有粉絲於4日提出質疑，認為安蕾有涉嫌抄襲的嫌疑，同時附上影片截圖，指出安蕾多部影片跟小紅書和抖音上的影片十分相似，並非原創。同時，他還私訊多位原始影片創作者，想確認他們是否有和安蕾合作，得到的答案均為否定。

▲針對指控，安蕾至今未作任何回應，但有眼尖的粉絲發現，她在最新的IG貼文中，附上了她影片創作的「參考來源」。（圖／翻攝自安蕾IG）
▲針對指控，安蕾至今未作任何回應，但有眼尖的粉絲發現，她在最新的IG貼文中，附上了她影片創作的「參考來源」。（圖／翻攝自安蕾IG）
同時，作為「美妝網紅」的安蕾於日前再被粉絲抓包在業配影片中使用美妝濾鏡，消息曝光後不少粉絲都相當失望，直言「而且她每部短片流量都超好，沒想到有些都是抄襲的」、「她很聰明，會挑有流量密碼的影片，因為這些我都會看」、「會讀書不代表有創意」、「抄（超）人不一定都批着披風，也有當網紅的」。安蕾至截稿前針對指控都尚未有回應，僅僅是在最新的IG貼文中，附上自己影片的「參考來源」。

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