專訪／吳同喬接班壓力大！拚創新沒得睡　自嘲得像超商24小時營業

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同喬集團名字看得出來創辦人吳榮治對孩子的期待，吳同喬自知身負家族重任，早年在國外求學時念工業設計與風險管理，就是為了有一天為接班集團做好準備。2011年他回到台灣進入集團工作，但他沒有「少爺」的特權，從基層打雜開始做起磨練，到成為經理人獨當一面，最後得到家族信任放手接班、坐上總經理的位置。
吳同喬接受《NOWnews今日新聞》專訪時回憶，整整13年可說是一步一腳印、扎扎實實挺過來的，因為他從回國的第一天開始，就在想要怎麼讓家族企業長長久久？集團要怎麼轉型創新再升級？他深知集團有深厚的生產製造能力，但只有這樣還不夠，「沒有一個行業可以做100、200年」，尤其家族從事代工，一直以來只能跟著品牌走。
吳同喬總想，有沒有可以主動出擊的？他把腦筋動到爭取代理上！早年同喬與法拉利合作、代工做兒童電動車，但電動車賣回去給法拉利，再到日本亞洲總代理後才能再進到台灣的百貨公司，最後到消費者手上已經是超高價了，為了讓消費者可以獲得更高性價比的商品，他努力說服法拉利拿到亞洲區代理，且首年的銷售數字讓歐洲人嚇到刮目相看。
緊接著吳同喬馬不停蹄布局線上線下通路，因為他知道即使代理再好的東西進來台灣，但若通路不好，產品銷售將岌岌可危。於是他在同喬本業之外成立旺寶集團，以旺寶國際為控股公司，旗下有4家子公司，分別是負責線上電商通路的「粉紅行銷」；負責線下實體通路的「展旺國際」；專營醫材代理與通路的「旺寶生醫」；負責品牌活動行銷的「旺寶整合行銷」。原來，熱愛運動籃球的他，不僅希望把國外好的產品帶進台灣各通路，也希望引進國際賽事擴展國人視野，並打造國際級休閒產業生態鏈來行銷城市、行銷台灣。
不僅如此，吳同喬這10多年來早就默默深根加碼台灣，砸了數億元跨領域投資各項潛力產業，範圍擴及餐飲、車輛代理、金融業、運動休閒與電競職業隊等，挾著設計、生產製造到通路銷售一條龍服務好口碑與投資各項綜效，算算這些家族本業之外的投資，年營收加起來就突破百億元讓人驚豔，引發國內投資機構極大興趣，更有許多國際品牌陸續來敲門，大家都在問「旺寶的吳董是誰？」
吳同喬說其實他初心不變，這幾年就只是想著「守住本業之外，也要到外面看看機會、接軌國際」，因此常常台灣下午5點下班、歐洲接著上班，好不容易台灣晚上12點歐洲下班了，又緊接著美國開始上班，自嘲自己就是「7-11」24小時營業，事必躬親睡不好似乎也不是不得已，而是必須的！
吳同喬坦言，家族親友多少有很多眼睛在看，但最大壓力其實是自己那一關，畢竟集團以他為名，出生就注定綁在一起的命運，家族的期待之外，更多的是自己對自己的期許。至於父母親倒沒給太多壓力，只是在他們眼中永遠都是孩子，言語間難免透露出擔心。創新改革或許孤獨，但他也一如初衷「把家顧好」了。