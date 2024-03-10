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專訪／吳同喬接班壓力大！拚創新沒得睡　自嘲得像超商24小時營業

▲吳同喬是高雄同喬集團第二代，堅守本業之外又積極拓展通路布局，10多年下來綜效驚人，笑說自己超拚，像超商24小時營業。（圖／記者朱永強攝）
▲吳同喬是高雄同喬集團第二代，堅守本業之外又積極拓展通路布局，10多年下來綜效驚人，笑說自己超拚，像超商24小時營業。（圖／記者朱永強攝）

記者許家禎／專訪

現年45歲的吳同喬是高雄同喬集團第二代，10多年前接班的他未雨綢繆，成立旺寶集團布局通路，希望讓集團設計生產製造的實力再衍伸到通路上，如今4大子公司再加上其他跨產業的潛力投資，不含本業的年營收就突破百億元讓業界驚豔。但他也笑說這些都是拚命工作像超商24小時營業一樣努力得來的，睡不好不是不得已而是「必須的」，因為身上不僅背負家族的期待，更多的是自己對自己的期許與壓力。

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同喬集團創立於1977年，以製造汽、機車零配件起家，而後專注於橡塑膠相關產品之開發、設計、生產與銷售服務，也跨足醫療產業，早年與各國際超跑品牌合作開發授權兒童電動車與滑板車打響知名度，由於生產製造實力優異，後來吸引其他IP品牌上門談合作，客戶包括瑪莎拉蒂、法拉利、BMW、藍寶堅尼、Volvo、奧迪、迪士尼、三麗鷗、Hello Kitty、蠟筆小新、哆啦A夢、NBA等國際知名品牌。

同喬集團名字看得出來創辦人吳榮治對孩子的期待，吳同喬自知身負家族重任，早年在國外求學時念工業設計與風險管理，就是為了有一天為接班集團做好準備。2011年他回到台灣進入集團工作，但他沒有「少爺」的特權，從基層打雜開始做起磨練，到成為經理人獨當一面，最後得到家族信任放手接班、坐上總經理的位置。

▲同喬挾著生產製造實力深獲國際大廠肯定，更吸引其他IP品牌上門談合作，先前掀起收藏旋風的超商集點超跑模型與周邊商品也由同喬操刀。（圖／記者朱永強攝）
▲同喬挾著生產製造實力深獲國際大廠肯定，更吸引其他IP品牌上門談合作，先前掀起收藏旋風的超商集點超跑模型與周邊商品也由同喬操刀。（圖／記者朱永強攝）
吳同喬接受《NOWnews今日新聞》專訪時回憶，整整13年可說是一步一腳印、扎扎實實挺過來的，因為他從回國的第一天開始，就在想要怎麼讓家族企業長長久久？集團要怎麼轉型創新再升級？他深知集團有深厚的生產製造能力，但只有這樣還不夠，「沒有一個行業可以做100、200年」，尤其家族從事代工，一直以來只能跟著品牌走。

吳同喬總想，有沒有可以主動出擊的？他把腦筋動到爭取代理上！早年同喬與法拉利合作、代工做兒童電動車，但電動車賣回去給法拉利，再到日本亞洲總代理後才能再進到台灣的百貨公司，最後到消費者手上已經是超高價了，為了讓消費者可以獲得更高性價比的商品，他努力說服法拉利拿到亞洲區代理，且首年的銷售數字讓歐洲人嚇到刮目相看。

緊接著吳同喬馬不停蹄布局線上線下通路，因為他知道即使代理再好的東西進來台灣，但若通路不好，產品銷售將岌岌可危。於是他在同喬本業之外成立旺寶集團，以旺寶國際為控股公司，旗下有4家子公司，分別是負責線上電商通路的「粉紅行銷」；負責線下實體通路的「展旺國際」；專營醫材代理與通路的「旺寶生醫」；負責品牌活動行銷的「旺寶整合行銷」。原來，熱愛運動籃球的他，不僅希望把國外好的產品帶進台灣各通路，也希望引進國際賽事擴展國人視野，並打造國際級休閒產業生態鏈來行銷城市、行銷台灣。

▲吳同喬一直保持初心，這幾年總是想著「守住本業之外，也要到外面看看機會、接軌國際」，期間改革或許孤獨，但他緊抓機會與趨勢轉型創新。（圖／記者朱永強攝）
▲吳同喬一直保持初心，這幾年總是想著「守住本業之外，也要到外面看看機會、接軌國際」，期間改革或許孤獨，但他緊抓機會與趨勢轉型創新。（圖／記者朱永強攝）
不僅如此，吳同喬這10多年來早就默默深根加碼台灣，砸了數億元跨領域投資各項潛力產業，範圍擴及餐飲、車輛代理、金融業、運動休閒與電競職業隊等，挾著設計、生產製造到通路銷售一條龍服務好口碑與投資各項綜效，算算這些家族本業之外的投資，年營收加起來就突破百億元讓人驚豔，引發國內投資機構極大興趣，更有許多國際品牌陸續來敲門，大家都在問「旺寶的吳董是誰？」

吳同喬說其實他初心不變，這幾年就只是想著「守住本業之外，也要到外面看看機會、接軌國際」，因此常常台灣下午5點下班、歐洲接著上班，好不容易台灣晚上12點歐洲下班了，又緊接著美國開始上班，自嘲自己就是「7-11」24小時營業，事必躬親睡不好似乎也不是不得已，而是必須的！

吳同喬坦言，家族親友多少有很多眼睛在看，但最大壓力其實是自己那一關，畢竟集團以他為名，出生就注定綁在一起的命運，家族的期待之外，更多的是自己對自己的期許。至於父母親倒沒給太多壓力，只是在他們眼中永遠都是孩子，言語間難免透露出擔心。創新改革或許孤獨，但他也一如初衷「把家顧好」了。

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