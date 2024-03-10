「台北國道馬拉松」清晨5點起跑！氣溫、風向、會不會下雨一次看
「2024 ISUZU台北國道馬拉松」將在今（10）日清晨5點至中午12點，從於國道1號五股北上高架段出發，一直到汐止段為終點，中央氣象署提醒，今天白天開始，強烈大陸冷氣團才會逐漸減弱，清晨各地天氣仍偏冷，五股在清晨氣溫預估只有攝氏13度左右，提醒參賽民眾或賽事相關人員，務必做好保暖，起跑前也要做足暖身。
記者張志浩／綜合報導
2024台北國道馬拉松約有1萬2千人參與，氣象屬預報資料顯示，五股區清晨3點至6點，氣溫約攝氏13度、體感攝氏12度，上午6點至9點，氣溫攝氏13至15度，體感攝氏13度，降雨機率20%，不過由於國道高架路段相當空曠、配合風勢和濕度後，體感溫度預估還會再下降攝氏1至2度。
而汐止區從清晨3點至上午9點，氣溫介於攝氏12至14度，體感皆為攝氏11度，降雨機率20%；此外，整段國道馬拉松路程中，無論試著反潛、折返後，國道五股汐止高架段風向皆以偏東風為主，因此對於跑者而言，並無明顯地順逆風，而是以側風居多。
2024國道馬拉松剛好碰上冷氣團，氣溫較低，宇平診所心臟內科醫師劉中平提醒，天氣冷跑步「暖身、補水」是最重要的兩件事，若事前準備不充足，導致血管凝集產生血栓，會大幅增加腦部、腳部中風的危機，嚴重甚至可能面臨截肢。
劉中平強調，馬拉松對人體刺激很大，因此事前暖身務必確實做到，在賽跑時，也要記得「先穿齊保暖衣物起跑，後續再慢慢換成短袖」的策略，此外，許多人認為冬天跑步不怎麼需要飲水，但低溫和身體脫水，都會造成血管收縮、心臟負擔變大，因此就算冬天汗水量減少，但在進行馬拉松等長時間運動時，還是要持續補充水分。