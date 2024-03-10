獨／小吃店愛用！「老公仔標白胡椒粉」染蘇丹紅中鏢　業者回應了

「台北國道馬拉松」清晨5點起跑！氣溫、風向、會不會下雨一次看

▲台北國道馬拉松將在今（10）清晨5點至中午12點，於國道一號五股至汐止段開跑。（圖／路跑協會提供）
▲台北國道馬拉松將在今（10）清晨5點至中午12點，於國道一號五股至汐止段開跑。（圖／路跑協會提供）

記者張志浩／綜合報導

「2024 ISUZU台北國道馬拉松」將在今（10）日清晨5點至中午12點，從於國道1號五股北上高架段出發，一直到汐止段為終點，中央氣象署提醒，今天白天開始，強烈大陸冷氣團才會逐漸減弱，清晨各地天氣仍偏冷，五股在清晨氣溫預估只有攝氏13度左右，提醒參賽民眾或賽事相關人員，務必做好保暖，起跑前也要做足暖身。

我是廣告 請繼續往下閱讀
2024台北國道馬拉松約有1萬2千人參與，氣象屬預報資料顯示，五股區清晨3點至6點，氣溫約攝氏13度、體感攝氏12度，上午6點至9點，氣溫攝氏13至15度，體感攝氏13度降雨機率20%，不過由於國道高架路段相當空曠、配合風勢和濕度後，體感溫度預估還會再下降攝氏1至2度。

而汐止區從清晨3點至上午9點，氣溫介於攝氏12至14度，體感皆為攝氏11度，降雨機率20%；此外，整段國道馬拉松路程中，無論試著反潛、折返後，國道五股汐止高架段風向皆以偏東風為主，因此對於跑者而言，並無明顯地順逆風，而是以側風居多。

▲2024台北國道馬拉松路線圖。（圖／路跑協會提供）
▲2024台北國道馬拉松路線圖。（圖／路跑協會提供）
2024國道馬拉松剛好碰上冷氣團，氣溫較低，宇平診所心臟內科醫師劉中平提醒，天氣冷跑步「暖身、補水」是最重要的兩件事，若事前準備不充足，導致血管凝集產生血栓，會大幅增加腦部、腳部中風的危機，嚴重甚至可能面臨截肢。

劉中平強調，馬拉松對人體刺激很大，因此事前暖身務必確實做到，在賽跑時，也要記得「先穿齊保暖衣物起跑，後續再慢慢換成短袖」的策略，此外，許多人認為冬天跑步不怎麼需要飲水，但低溫和身體脫水，都會造成血管收縮、心臟負擔變大，因此就算冬天汗水量減少，但在進行馬拉松等長時間運動時，還是要持續補充水分。

2024 ISUZU臺北國道馬拉松10日登場！請來超人力霸王布雷薩坐鎮

台北馬拉松3人命危、1人中風！醫示警冬天跑步「3狀況」快停下來

台北馬拉松／超低溫加逆風！男子全馬冠軍吃不消　加穿短袖才上陣

東京馬拉松／配速員出包害慘日本多名選手　川内優輝：溝通很重要

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞