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新加坡大滿貫賽／林昀儒只花36分鐘速闖32強！3：1輕取哈薩克對手

▲台灣桌球好手「小林同學」林昀儒拿下新加坡大滿貫賽首戰，成功闖入32強。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣桌球好手「小林同學」林昀儒拿下新加坡大滿貫賽首戰，成功闖入32強。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

台灣桌球好手「小林同學」林昀儒今（10）日抵達新加坡，出戰WTT新加坡大滿貫賽男單首輪賽事，花費36分鐘以11：7、9：11、15：13、11：2擊退哈薩克好手傑拉希曼柯（Kirill Gerassimenko），輕鬆闖入32強。

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林昀儒上個月在2024年釜山世界桌球錦標賽表現亮眼，幫助台灣男團奪下銅牌，不僅追平隊史參賽最佳成績，也確定取得男團的巴黎奧運門票，外加2名單打的席次，在返台休息2週後，在今日出戰新加坡大滿貫賽。

▲台灣「小林同學」林昀儒。（圖／記者陳云茹攝）
▲台灣「小林同學」林昀儒。（圖／記者陳云茹攝）
面對世界排名第40的哈薩克對手Kirill Gerassimenko，兩方在比賽前中段實力相當，不過林昀儒在首局創造領先後頂住對手後追，率先搶下第1局，不過第2局遭到對手追平後以11：9逆轉。

來到第3局，兩方戰況膠著，Kirill Gerassimenko搶下比分優勢，不過「小林同學」在被對手逼出局末點後，開始上演反攻，最後接連靠著擦邊球、對手失誤，以15：13拿下第3局，氣勢也來到最高點。進入第4局後完全放開身手，讓對手整局只拿下2分，最後以3：1拿下比賽勝利，成功晉級32強。

▲中華男團今（24）日在2024釜山世界桌球團體錦標賽對戰歐洲勁敵法國，激戰4點之後以1:3落敗，僅有林昀儒拿下1點。（圖／特派記者陳云茹攝）
▲中華男團今（24）日在2024釜山世界桌球團體錦標賽對戰歐洲勁敵法國，激戰4點之後以1:3落敗，僅有林昀儒拿下1點。（圖／特派記者陳云茹攝）
另一方面，台灣21歲小將馮翊新面對世界排名第115名的克羅埃西亞好手澤利科（Filip Zeljko）也以11：8、13：11、11：9直落三獲勝，和林昀儒同樣都闖進男單32強賽事。

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