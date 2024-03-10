缺工、物料雙漲！廠商投標願低　捷運汐東線流標了

總經費逾376億元、全長5.56公里的捷運汐東線，在缺工及工資、物料雙飆漲之下，廠商投標意願低，日前公告招標，卻因未達法定開標家數，3月8日是以流標收場，不過，新北市捷運局表示將盡速檢討後第2次招標，力拚今年動工。
記者顏真真／台北報導
捷運三環六線中串連起基北北桃的捷運三鶯線及汐東線，去年三鶯線8月迎接首列車進駐，年底完成全線14.3公里合龍，機電供電系統及軌道鋪設正全面施工中。而汐東線總長5.56公里，新北轄內4.75公里，北市0.81公里，全線採高架，設置6座車站，並採LRRT中運量自動駕駛系統，其中樟樹灣至汐止公所將與基隆捷運共線、共站、共用社后機廠，SB14可與台鐵汐科站銜接轉乘。
汐東線要徑工程已在去年12月開工展開各項工作，為汐東捷運主體工程排除障礙，並解決南陽街涵洞每逢大雨必積淹水現象，此兩項工程朝向2025年完成的目標持續努力未有懈怠。而汐東線主體統包工程去年10月23日公告上網招標，原本今年2月20日決標，由於業者針對標案提出意見市府酌予修正，還有鐵道局建議修改軌道機電國產化評分項目，因此，延至3月8日決標，因未達法定開標家數，最後流標收場。
新北市捷運局分析，可能受到近年因市場缺工、工資及物料雙雙飆漲、多件大型工程同時推出，在廠商承攬能量趨於飽和、且捷運工期長、社經風險較高等因素影響，導致廠商投標意願變低，將盡速檢討，重新招辦理第2次招標，希望在今年開工。