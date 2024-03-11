奧斯卡／《可憐的東西》艾瑪史東奪影后！走上台拉鍊爆開險走光
第96屆奧斯卡金像獎頒獎典禮於今（11）日早上7點登場，本屆奧斯卡影后由《可憐的東西》艾瑪史東奪下，此次是她第二次抱走奧斯卡「最佳女主角獎」，而她在上台時發生小插曲，禮服的拉鍊突然爆開，幸好她反應快即時護住，不然就要發生走光事件了。
記者吳雨婕／綜合報導
頒發此獎前，由歷屆奧斯卡影后莎莉菲爾德、楊紫瓊、珍妮佛勞倫斯、莎莉賽隆等一字排開，擔任介紹與引言人，最後由楊紫瓊公布今年的影后，即是演出《可憐的東西》的女主角艾瑪史東，也許是情緒過於緊繃，艾瑪史東從座位上起身走到舞台上領獎時，禮服後方的拉鍊竟然爆開了，讓她緊張的趕緊把禮服拉高，避免走光，對於得獎，她感動不已的在台上哭成淚人，艾瑪史東在台上先是驚呼：「我拉鏈開了！」接著表示：「真的是太驚人了，我聲音也沒了，謝謝台上所有的女性，妳們都是啟發我的存在。」
艾瑪史東提到，能與其他4人一起入圍真的很榮幸，因此把獎項與她們分享，「我已經語無倫次了，你們應該看得出來我很緊張，我常常非常焦慮，導演常常跟我說『把自己忘掉』。」最後她感謝團隊的每一位成員，「我好榮幸，謝謝每一個劇組成員注入滿滿的愛，謝謝我的家人、先生、女兒。喔不要一直看我後面的拉鍊。」
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