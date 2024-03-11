1周票房破16億！國片《周處除三害》中國爆紅　矢板明夫點出2原因

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他指出，有趣的是，這部電影在台灣的票房並不突出。大約只有5千萬台幣。可見，中國和台灣的觀眾，欣賞口味並不一樣。這部電影的故事十分單純。描寫的是一個自認為來日無多的殺人犯，發現自己在台灣通緝要犯排行榜上竟然屈居第三，於是決定要除掉在他前面的兩個人。
矢板明夫表示，這是一部崇尚暴力美學的電影。導演是來自香港的黃精甫。敘事方式有點像日本的北野武所拍攝的黑道電影，登場人物一言不合就開槍，殺人者和被殺者之間並沒有深刻的矛盾。而且，殺人者不僅要殺自己想殺的人，連周圍的嘍囉和隨從也要一併幹掉。
他說，說句老實話，個人認為，這個電影的故事和節奏，和今天的台灣社會並不太符合。或許能夠吸引一些年輕男性觀眾，但其他族群應該不會太喜歡。讓人感到奇怪的是，這麼一部可能存在爭議的電影，為什麼能通過中國當局嚴格的審查、在中國國內的電影院上映呢？
矢板明夫認為，可能有兩個原因。第一，是電影中的中國要素。因為片名來自《世說新語》中「周處除三害」的典故。主人公名字叫陳桂林，讓人覺得非常「中國」、感覺「台灣並沒有去中國化」。這一點中國當局很喜歡。
第二、影片描寫了很多台灣社會的陰暗面。有黑道、槍戰、黑醫、還有邪教和愚昧的民眾。如果不了解台灣的真實狀況，只看電影的話，會以為台灣是這樣一個「弱肉強食、民不聊生」的地方。
至於這部電影，為什麼在中國叫座？矢板明夫認為，和這幾年經濟不好、當局對言論管控越來越嚴格、很多人生活越來越壓抑有關。看到電影裡，小人物用暴力反抗社會、大開殺戒的故事，會達到舒壓的效果。在中國的網路上，對「周處除三害」最多的評價是：這是一部「爽片」。