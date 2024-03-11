惡劣！高雄津棧6年前驗出蘇丹紅 創10人頭公司「洗產地」賣台人
蘇丹紅食安風暴越演越烈！日前，高雄市衛生局抽驗，高雄「津棧」、「佳廣」國際貿易商，被查出進口蘇丹紅辣椒粉，更離譜的是，經過追查發現，「津棧」於同個地址登記了多間公司，且進口產品在2018年就驗出蘇丹紅，但「津棧」旗下卻成立10間人頭公司，之後透過10間公司出貨洗產地，將問題產品賣給各廠商。目前「津棧」負責人李彥廷以80萬元交保，雄檢將提出抗告。
記者林盈君／綜合報導
據了解，高雄「津棧」被驗出超過3萬多公斤含有蘇丹紅產品，被衛生局當場查封，並移請雄檢偵辦。檢方將將負責人李彥廷、倉管吳正言、謝姓女品管、章姓女會計等4人帶回，並通知5名證人到案協助調查。未料調查發現，李彥廷涉嫌透過親友名義，成立了多家人頭公司，包括龍海同記、津棧、佳廣、杰展、釜山國際貿易、廣元、玉記昌等，且設立在同一個地址。
離譜的是，李彥廷還在中國大陸成立「龍海同記食品（與台灣人頭公司同名）」公司，向大陸農村收購辣椒粉製作原料，於當地初步加工後，再販售給自己的台灣人頭公司，之後將材料帶回台灣，經過2次混料加工「洗產地」之後，再販售給下游廠商，行為十分惡劣。
檢調查出，自2018年開始，李彥廷旗下公司進口的辣椒粉，就陸續被驗出含有蘇丹紅，但他仍持續透過人頭公司，將大陸的原料進口來台，甚至為了規避抽查，還將出口商改成香港某公司，將含有蘇丹紅的辣椒粉原料繼續引進台灣。雄檢調查，李彥廷疑似是為了互相掩護，若遭到下游廠商退貨及被海關驗出蘇丹紅退貨，就再換其他間人頭公司來進口、販售。
高雄地檢署複訊之後，諭令章姓女會計10萬元交保，負責人李彥廷、倉管吳正言、謝姓女品管等人，因涉嫌重大、且對案情避重就輕，加上恐有逃亡、滅證之虞，向法院聲請羈押。高雄地院認定李彥廷等人涉嫌重大，但無羈押之必要，諭知李彥廷80萬元、其餘2人以20萬元交保，雄檢將提出抗告。