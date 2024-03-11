全家福袋下架不賣了！「堅持不降價原因」曝　內行認同：很正常

蘇丹紅沙茶醬流竄！辣椒粉、胡椒粉、金福華中鏢　毒產品名單一覽

▲蘇丹紅再爆出沙茶醬使用問題原料，繼辣椒粉、咖哩粉、胡椒粉出事，9千公斤蘇丹紅辣椒粉也被做成沙茶醬，福華牌沙茶醬便是其一產品。（圖／取自官網）
▲蘇丹紅再爆出沙茶醬使用問題原料，繼辣椒粉、咖哩粉、胡椒粉出事，9千公斤蘇丹紅辣椒粉也被做成沙茶醬，福華牌沙茶醬便是其一產品。（圖／取自官網）

記者張志浩／綜合報導

致癌物「蘇丹紅」的食安風暴越演越烈，無論是辣椒粉、咖哩粉、胡椒粉、沙茶醬等調味料都難以倖免，並間接導致許多日常食品、大品牌中鏢，包括維力、海底撈、八方雲集、蝦味先等，而《NOWnews今日新聞》整理本次事件、出包產品清單一文看懂。

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據衛福部食藥署資訊，全台蘇丹紅辣椒粉事件，大致能分成4條支線，分別來自高雄的「津棧國際貿易有限公司佳廣國際貿易有限公司」、新北市「保欣企業有限公司」和台南市的「葛瑞特洋菜企業有限公司」。

🟡蘇丹紅中鏢商品

⚠️牛頭牌好帝一食品：業者聲明進貨全數未使用

⚠️裕榮食品：蝦味先香辣口味

⚠️八方雲集：韓式餡、紹辣醬

⚠️海底撈：海底撈香麻辣粗粉（血旺調味料）

⚠️維力：調味包、休閒食品

⚠️鑫豪食品：菜䔕餅、白胡椒棒

▲（圖／翻攝自桃園市衛生局官網）
▲菜䔕餅、白胡椒棒、蝦味先等被驗出含蘇丹紅成分。（圖／翻攝自桃園市衛生局官網）
⚠️金福華食品公司：沙茶醬等55項產品

⚠️典佑商行有限公司：韓式辣椒細粉

⚠️味源股份有限公司：椒麻醬

⚠️海順國際食品有限公司：牛王牌辣椒粉

⚠️成功醬園：辣味膏、調味辣椒膏、調味辣椒膏、甜辣膏

⚠️頂記食品：真好家辣椒粉

⚠️百鮮公司：吾蜂秘製香辣粉、泰式辣椒粉

⚠️超農實業公司：極辣朝天椒

⚠️濟生公司：辣椒粉、咖哩粉等14項產品

▲濟生公司辣椒粉、咖哩粉等14項產品被驗出含蘇丹紅成分。（圖／翻攝自桃園市衛生局官網）
▲濟生公司辣椒粉、咖哩粉等14項產品被驗出含蘇丹紅成分。（圖／翻攝自桃園市衛生局官網）
⚠️基香食品：韓風濃縮部隊鍋底、義式香蒜香草灑料

⚠️金安記食品：香辣豬肉乾、香辣豬肉絲

⚠️漢來軒粵菜餐廳：辣油

⚠️瑪爾氏：麻辣藥膳湯粉、蒙古孜然醃漬粉、韓式泡菜湯粉、紐奧良烤雞香料粉等19項產品

⚠️馫滋味：辣椒粉

⚠️松賀：辣椒粉

⚠️恒佳實業：辣椒粉

⚠️廣珍：辣椒粉

⚠️口福實業：辣椒粉

⚠️禾禾園：辣油

⚠️廣合：辣椒粉

⚠️久芳生物科技：雞心椒粉

⚠️信實：辣椒粉

⚠️金禾味食品：白胡椒粉、黑胡椒粉、椒鹽粉、紅辣椒粉、雞心粉、薄皮辣味炸雞粉、香雞排浸漬粉

▲拉膠粉、胡椒粉等都被驗出含蘇丹紅成分。（圖／翻攝自桃園市衛生局官網）
▲拉膠粉、胡椒粉等都被驗出含蘇丹紅成分。（圖／翻攝自桃園市衛生局官網）
⚠️統隆企業：白胡椒粉

⚠️台塑餐飲：麻辣鍋底醬、奶素沙茶醬、椒麻干貝醬等醬料

⚠️新光洋菜：朝天椒細粉、朝天椒

⚠️高麗國公司：韓式泡菜

⚠️韓蜜食品公司：韓式泡菜

⚠️慈光食品：B.B十三香辣油

⚠️樹森2廠：麻辣湯底、孜然鍋風味湯底、麻辣肉燥、麻辣片筋

⚠️益昌實業：二荊條辣椒細粉

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