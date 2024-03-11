蘇丹紅沙茶醬流竄！辣椒粉、胡椒粉、金福華中鏢　毒產品名單一覽

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🟡蘇丹紅中鏢商品
⚠️牛頭牌好帝一食品：業者聲明進貨全數未使用
⚠️裕榮食品：蝦味先香辣口味
⚠️八方雲集：韓式餡、紹辣醬
⚠️海底撈：海底撈香麻辣粗粉（血旺調味料）
⚠️維力：調味包、休閒食品
⚠️鑫豪食品：菜䔕餅、白胡椒棒
⚠️金福華食品公司：沙茶醬等55項產品
⚠️典佑商行有限公司：韓式辣椒細粉
⚠️味源股份有限公司：椒麻醬
⚠️海順國際食品有限公司：牛王牌辣椒粉
⚠️成功醬園：辣味膏、調味辣椒膏、調味辣椒膏、甜辣膏
⚠️頂記食品：真好家辣椒粉
⚠️百鮮公司：吾蜂秘製香辣粉、泰式辣椒粉
⚠️超農實業公司：極辣朝天椒
⚠️濟生公司：辣椒粉、咖哩粉等14項產品
⚠️基香食品：韓風濃縮部隊鍋底、義式香蒜香草灑料
⚠️金安記食品：香辣豬肉乾、香辣豬肉絲
⚠️漢來軒粵菜餐廳：辣油
⚠️瑪爾氏：麻辣藥膳湯粉、蒙古孜然醃漬粉、韓式泡菜湯粉、紐奧良烤雞香料粉等19項產品
⚠️馫滋味：辣椒粉
⚠️松賀：辣椒粉
⚠️恒佳實業：辣椒粉
⚠️廣珍：辣椒粉
⚠️口福實業：辣椒粉
⚠️禾禾園：辣油
⚠️廣合：辣椒粉
⚠️久芳生物科技：雞心椒粉
⚠️信實：辣椒粉
⚠️金禾味食品：白胡椒粉、黑胡椒粉、椒鹽粉、紅辣椒粉、雞心粉、薄皮辣味炸雞粉、香雞排浸漬粉
⚠️統隆企業：白胡椒粉
⚠️台塑餐飲：麻辣鍋底醬、奶素沙茶醬、椒麻干貝醬等醬料
⚠️新光洋菜：朝天椒細粉、朝天椒
⚠️高麗國公司：韓式泡菜
⚠️韓蜜食品公司：韓式泡菜
⚠️慈光食品：B.B十三香辣油
⚠️樹森2廠：麻辣湯底、孜然鍋風味湯底、麻辣肉燥、麻辣片筋
⚠️益昌實業：二荊條辣椒細粉