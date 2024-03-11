蘇丹紅沙茶醬竄全台！9千公斤全出貨 金福華食品發聲：我也受害
連不吃辣的人也難逃！繼蘇丹紅辣椒粉、蘇丹紅咖哩粉後，現在連吃火鍋必備的沙茶醬也出事。南投縣衛生局接獲通報，從高雄津棧公司檢出的蘇丹紅辣椒粉，多達8988公斤流入南投金福華公司南投廠，當場稽查發現庫存辣椒粉只剩約13公斤，多已製成沙茶醬等55項產品出貨。金福華食品昨（10）晚急發聲明，表示自己也是受害廠商，對社會大眾深感抱歉。
記者黃韻文／綜合報導
蘇丹紅危機防不勝防，不少民眾以為只要不吃辣味零食、辣味鍋底、不用辣椒醬，就有機會避開危機，不過南投縣衛生局10日指出，從高雄津棧公司檢出的蘇丹紅辣椒粉，其中8988公斤流向南投縣的金福華食品公司，到現場稽查時，發現庫存辣椒粉僅剩13公斤，而辣椒粉多用於製作沙茶醬販售，並接受委託製作大罐裝沙茶醬，銷往餐廳等許多通路，業者皆已出貨無庫存。
金福華食品昨（10）晚在官網急發聲明，說明3月10日新聞公布金福華食品進貨津棧8988公斤（批號0503）辣椒粉一事，南投衛生局在當天3月10日到場查訪，已封存原料、成品。不過金福華解釋，在3月1日時就已封存所有辣椒粉原料，該用生鮮辣椒作為原料。
金福華食品指出，公司成立於2001年，在地經營23年，「本持奉公守法、製作良心專業產品，歷經23個年頭，都是安全無虞，無發生食安事件」。身為受害廠商之一，除了對津棧、佳廣深表遺憾，也對社會大眾深感抱歉。