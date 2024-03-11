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奧斯卡／《滯留生》達芬喬伊藍道夫勇奪女配角　橫掃頒獎季

▲第96屆奧斯卡最佳女配角得主為《滯留生》達芬喬伊藍道夫。（圖／美聯社）
▲第96屆奧斯卡最佳女配角得主為《滯留生》達芬喬伊藍道夫。（圖／美聯社）

記者楊慧玲／綜合報導

第96屆奧斯卡金像獎頒獎典禮，於台灣時間今（11）日早上7點在洛杉磯杜比劇院登場，美國女星達芬喬伊藍道夫（Da'Vine Joy Randolph）以《滯留生》榮獲最佳女配角獎，她以精湛演技打敗了《奧本海默》愛蜜莉布朗、《紫色姐妹花》丹妮兒布魯克斯、《芭比》艾美莉卡弗瑞娜與《泳不放棄》茱蒂福斯特等強勁對手。

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▲《滯留生》達芬喬伊藍道夫（左）是奧斯卡女配角得主熱門人選。（圖／UIP）
▲《滯留生》達芬喬伊藍道夫（左）是奧斯卡女配角得主熱門人選。（圖／UIP）
37歲的達芬喬伊藍道夫在《滯留生》中扮演寄宿學校裡的主廚瑪莉，因唯一的兒子於越戰中喪生，為了保留與兒子相處的最後回憶，她決定留在學校繼續工作。她在上台時感動流淚，並哽咽地告訴台下觀眾，歌手出身的她原本不認為自己適合當演員，卻在媽媽鼓勵下來到劇場發展，因為媽媽認為那裡有更適合她的東西，「我感謝我的母親這麼做」。她也透露，長久以來總是想要與眾不同，但如今她深刻了解到，她其實只需要做自己，「感謝你們看到了我」。

除了奧斯卡最佳女配角獎外，達芬喬伊藍道夫日前已接連獲得英國影藝學院電影獎、影評人大獎、金球獎、獨立精神獎、美國演員工會獎等大獎的肯定，幾乎可以說是橫掃這個頒獎季。

▲奧斯卡最佳女配角達芬喬伊藍道夫小檔案。（圖／NOWnews製表）
▲奧斯卡最佳女配角達芬喬伊藍道夫小檔案。（圖／NOWnews製表）
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