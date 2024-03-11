陳耀祥稱沒有百分百的言論自由！藍委轟老兵八字輕、確定要這樣講

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黃健豪表示，行政院長陳建仁上週答詢時說過，新聞台不該由政府關閉，中天新聞台被NCC換照審查不通過，而被關閉，但北高行已經做出判決，撤回NCC對《中天新聞》處分，NCC怎麼看待該判決？
陳耀祥回應，法官對於NCC換照評分標準不清楚，所以目前NCC也對該案上訴中。
黃健豪追問，法院判決標準都採用NCC標準，為何差別這麼大？陳耀祥說，法律上的准用範圍，要看有沒有管制的問題。
黃健豪詢問，NCC到底是依據什麼理論上訴？當初成立NCC是希望保障言論自由，但偏偏有一間電視台就被關了，標準到底在哪？連法院都不認同，並要求NCC提上訴，也要對立法院說明。
陳耀祥解釋，100多個換照案都用相同標準，不是只針對中天新聞台，且中天換照不只有裁罰問題，最嚴重的是大股東介入整個新聞台，讓新聞台內控失靈。
黃健豪表示，大股東介入整個新聞台還有其他案子，若NCC堅持上訴，也只能尊重，但上訴畢竟是花人民納稅錢，但NCC報告內容卻未提及社會大眾關注的中天、三立、中嘉、鏡電視案，才會備受批評。
黃健豪接著詢問，NCC應該保障百分之百言論自由，「若鄭南榕在世，他還會關中天電視台嗎？」
陳耀祥回應，「本來就沒有百分之百的言論自由，如果殺人放火的恐嚇，還能是言論自由嗎？」
黃健豪說，侵害人身安全的違法行為當然不是，但電視台是要怎麼樣殺人放火，「你把不同立場的電視台視為跟殺人放火一樣，確定這是你要講的話嗎？」並質問，「如果任何一個人在電視台講話，你就要去裁罰電視台嗎？」
陳耀祥說，只要有人具名檢舉，都會依照相關標準程序去處理，罰不罰都有判斷、有事實認定問題。