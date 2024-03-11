多圖／啦啦隊國際化！Unigirls確定迎2日籍新成員Nozomi、Chihiro

新北國王奧帝被酸是爛貨！楊敬敏嗆「腦袋裝大便」　批球評沒水準

▲奧帝（Austin Daye）擁有NBA冠軍戒，被球評小古酸是「爛貨」。（圖／美聯社／達志影像）
▲奧帝（Austin Daye）擁有NBA冠軍戒，被球評小古酸是「爛貨」。（圖／美聯社／達志影像）

NOWnews/綜合報導

PLG職籃新北國王上周出征菲律賓宿霧參加東超，最後以第四名成績作收。在季軍戰轉播過程中發生「放送事故」，知名球評「小古」古硯偉在麥克風未關的情況下，「酸」新北國王洋將奧帝是月薪1.5萬美元（約台幣47萬）的「爛貨」引起怒火，總管毛加恩先是發文反擊，接著看板球星「士官長」楊敬敏也在IG上PO文，怒嗆球評沒水準、轉播單位「腦袋裝大便」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
球評小古在未告知收音公開狀況下對外發言，他提到，「國王有利多嗎？國王的洋將這麼爛，國王找洋將只有一個要求，就是月薪不要超過1.5萬，那奧帝為何接受？因為他沒球打，他就是1.5萬以下的這種爛貨。」

對於球評嗆奧帝是爛貨，毛加恩在IG限時動態上回擊：「去年最佳洋將、聯盟第一隊、籃板王，還有另外聯盟第二隊以及抄截王，你用『爛貨』來批評他們的能力，請問你有做過什麼厲害的事讓你當一個球評這麼有自信？奧迪在Byron、Tony、Christian同時受傷短時間來到台灣測試，練不到兩次的團練願意出賽東超四強賽。幫助國王在亞洲高強度的對抗賽打出競爭，該給的尊重應該要有。」

隨後國王球星「士官長」楊敬敏也在凌晨發文怒批轉播單位，「您們是腦袋裝大便了，裝了水泥還是主管階層腦袋裝了屎呀，竟然邀請了這麼沒有水準、這麼不懂籃球的球評。」雖然楊敬敏之後刪除這則限時動態，但已經被網友截圖，讓這起放送事故繼續延燒。

▲新北國王楊敬敏在IG限時動態發文，怒嗆轉播單位腦袋裝大便，批球評沒水準。（圖／翻攝自楊敬敏IG）
▲新北國王楊敬敏在IG限時動態發文，怒嗆轉播單位腦袋裝大便，批球評沒水準。（圖／翻攝自楊敬敏IG）
小古昨日深夜在臉書公開道歉，以下為道歉全文：

大家好，我是小古

相信很多人有看見今天下午開播前的放送事故，很抱歉引起大家不必要的關注和輿論，但無論是什麼樣事故，無論是什麼樣的情境或場合，嘴巴長在自己身上，不該講的就不該開口 ，不該引起的無謂爭議，無論場上、場下都是一樣，經歷整晚反省與沉澱，對於一切深感歉意。

有幾點還是必須額外澄清，收音提及的數字自己並沒有全然核實，過於粗鄙的用詞除了不經大腦，並沒有任何意義，自己僅有單方面資訊和偏見，不應在未經任何形式確認下脫口而出，未來無論有意無意，任何場合都會更仔細拿捏分寸，同時也會更謹言慎行。

對於被影響的國王球團、國王毛總毛加恩、國王禁衛軍們，以及所有支持台灣籃壇發展至今的球迷們和相關人士，再次致上最高歉意。

特別謝謝毛總在結束球隊行程，與不必要情緒影響後的晚上，除了站在保護球團，也能以產業前輩立場提點，也謝謝所有第一時間關心、批評的所有人，對於一切虛心接受，再度深刻體會產業起頭格外不易，做了不好示範，引起不必要的爭議，真的很抱歉。

未來無論有意無意，任何場合都會更仔細拿捏分寸，同時也會更謹言慎行。

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

罵新北國王洋將奧帝「爛貨」！球評道歉了　坦承粗鄙言論不經大腦

橘爸唬籃／月薪1.5萬就是「爛貨」！球評酸新北國王奧帝引發眾怒

球評怒罵新北國王洋將是「爛貨」！毛加恩罕見動怒：只會躲在後面

東超／楊敬敏致命失誤！新北國王季軍戰76:78不敵安養　錯失763萬

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞