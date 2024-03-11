新北國王奧帝被酸是爛貨！楊敬敏嗆「腦袋裝大便」　批球評沒水準

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對於球評嗆奧帝是爛貨，毛加恩在IG限時動態上回擊：「去年最佳洋將、聯盟第一隊、籃板王，還有另外聯盟第二隊以及抄截王，你用『爛貨』來批評他們的能力，請問你有做過什麼厲害的事讓你當一個球評這麼有自信？奧迪在Byron、Tony、Christian同時受傷短時間來到台灣測試，練不到兩次的團練願意出賽東超四強賽。幫助國王在亞洲高強度的對抗賽打出競爭，該給的尊重應該要有。」
隨後國王球星「士官長」楊敬敏也在凌晨發文怒批轉播單位，「您們是腦袋裝大便了，裝了水泥還是主管階層腦袋裝了屎呀，竟然邀請了這麼沒有水準、這麼不懂籃球的球評。」雖然楊敬敏之後刪除這則限時動態，但已經被網友截圖，讓這起放送事故繼續延燒。
小古昨日深夜在臉書公開道歉，以下為道歉全文：
大家好，我是小古
相信很多人有看見今天下午開播前的放送事故，很抱歉引起大家不必要的關注和輿論，但無論是什麼樣事故，無論是什麼樣的情境或場合，嘴巴長在自己身上，不該講的就不該開口 ，不該引起的無謂爭議，無論場上、場下都是一樣，經歷整晚反省與沉澱，對於一切深感歉意。
有幾點還是必須額外澄清，收音提及的數字自己並沒有全然核實，過於粗鄙的用詞除了不經大腦，並沒有任何意義，自己僅有單方面資訊和偏見，不應在未經任何形式確認下脫口而出，未來無論有意無意，任何場合都會更仔細拿捏分寸，同時也會更謹言慎行。
對於被影響的國王球團、國王毛總毛加恩、國王禁衛軍們，以及所有支持台灣籃壇發展至今的球迷們和相關人士，再次致上最高歉意。
特別謝謝毛總在結束球隊行程，與不必要情緒影響後的晚上，除了站在保護球團，也能以產業前輩立場提點，也謝謝所有第一時間關心、批評的所有人，對於一切虛心接受，再度深刻體會產業起頭格外不易，做了不好示範，引起不必要的爭議，真的很抱歉。
未來無論有意無意，任何場合都會更仔細拿捏分寸，同時也會更謹言慎行。
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