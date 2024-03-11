NCC遭藍白修理7案全過！罕見通過「譴責案」、批陳耀祥藐視國會

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陳耀祥於會前受訪時表示，委員會要求是一種「通案式」的報告，並指NCC是監理機關，業務是延續，內容自然會有延續的部分。
藍白立委今天不僅在質詢時砲轟陳耀祥照抄去年報告，也串聯提出7個臨時提案，要求陳耀祥檢討此次業務報告。其中民眾黨立委林國成提出的第1案，與國民黨立委魯明哲提出的第7案內容相同，皆要求成立「鏡電視申設及後續弊案爭議」調閱專案小組，由交委會召委陳雪生裁示併案表決，最後以6比5通過該提案，要求依《立法院職權行使法》第45條之規定，成立「鏡電視申設及後續弊案爭議」調閱專案小組，履行立委監督職責。
另外，國民黨立委魯明哲提出「譴責案」指出，茲因中天電視台不符主管機關裁罰，提起訴訟，業已連15次勝訴，NCC連15次敗訴，交通委員會特要求陳耀祥針對廣電事業申設換照程序及執行狀況，提出說明，檢視NCC提供報告，只有審查程序，執行狀況卻付之闕如，通篇報告非常空泛，僅將法條抄抄寫寫，極盡敷衍，全然無視行政對立法負責，立法監督行政的憲政分際。
該「譴責案」提到，難道113年7月新內閣成立，陳耀祥無法續任，所以不必再甩立法院？一個不受監督的行政官員，對人民權益福祉必造成傷害，實非國家之福，爰此，建請交委會做成決議，「針對陳耀祥踐踏民主監督機制，敗壞官德官箴，嚴重藐視國會之行徑，莫此為甚，應予嚴厲譴責。」
對此，陳耀祥反駁，提案稱《中天電視台》15次訴訟全勝，與事實不同，建議將該段落刪除，且NCC在執行換照作業，都是根據立法院制定的相關法規命令，並沒有踐踏法治與藐視國會，建議該案不予成立。但經過交委會立委投票，最終仍以6比5票，通過該提案。
其他通過的臨時提案還包括，NCC應在1個月內重新撰寫業務報告；NCC法律訴訟案大幅增加，且敗訴後的訴訟費用暴漲，針對裁罰案件內容及理由重新審視，並對確定判決案件聲請再審的必要性重新檢討，於2週內提出檢討報告；針對《鏡電視》申設新聞台時承諾不會製作談話性政論節目，卻在2024大選前開設節目，NCC對此明顯違規卻無罰款，要求2週內提出報告說明。
以及針對三立集團違規入股中嘉案，要求NCC思考修法可能，對預防市場不公平競爭及防止破壞市場秩序的附款，規範業者落實附款的法律工具，避免類似情況再次發生，於2週內提出修法方向及案件檢討。