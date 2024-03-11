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NCC遭藍白修理7案全過！罕見通過「譴責案」、批陳耀祥藐視國會

▲立法院交通委員會今（11）日通過7個臨時提案，其中有一項「譴責案」、批評NCC主委陳耀祥藐視國會。（圖／記者李琦瑋攝，2024.03.11）
▲立法院交通委員會今（11）日通過7個臨時提案，其中有一項「譴責案」、批評NCC主委陳耀祥藐視國會。（圖／記者李琦瑋攝，2024.03.11）

記者李琦瑋／台北報導

立法院交通委員會今（11）日邀請國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥備詢，立委關注《鏡電視》換照案及《中天電視台》關台案，藍白立委串聯提出7個臨時提案皆通過，其中一案提到交通委員會要求陳耀祥針對廣電事業換照狀況提出說明，但NCC報告空泛，極盡敷衍，認為陳耀祥踐踏民主監督機制，嚴重藐視國會，應予以譴責，成為立法院罕見通過的「譴責」臨時提案。

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立法院交通委員會今天邀請陳耀祥列席報告業務概況，以及就「廣電事業申設換照審查程序暨執行狀況」進行專題報告，並備質詢，但日前該報告遭立委黃國昌怒批「比小學生還不如」，1萬3000字的內容中，有超過9300字都是照抄去年舊的內容，點名要陳耀祥回家重寫。

陳耀祥於會前受訪時表示，委員會要求是一種「通案式」的報告，並指NCC是監理機關，業務是延續，內容自然會有延續的部分。

藍白立委今天不僅在質詢時砲轟陳耀祥照抄去年報告，也串聯提出7個臨時提案，要求陳耀祥檢討此次業務報告。其中民眾黨立委林國成提出的第1案，與國民黨立委魯明哲提出的第7案內容相同，皆要求成立「鏡電視申設及後續弊案爭議」調閱專案小組，由交委會召委陳雪生裁示併案表決，最後以6比5通過該提案，要求依《立法院職權行使法》第45條之規定，成立「鏡電視申設及後續弊案爭議」調閱專案小組，履行立委監督職責。

另外，國民黨立委魯明哲提出「譴責案」指出，茲因中天電視台不符主管機關裁罰，提起訴訟，業已連15次勝訴，NCC連15次敗訴，交通委員會特要求陳耀祥針對廣電事業申設換照程序及執行狀況，提出說明，檢視NCC提供報告，只有審查程序，執行狀況卻付之闕如，通篇報告非常空泛，僅將法條抄抄寫寫，極盡敷衍，全然無視行政對立法負責，立法監督行政的憲政分際。

該「譴責案」提到，難道113年7月新內閣成立，陳耀祥無法續任，所以不必再甩立法院？一個不受監督的行政官員，對人民權益福祉必造成傷害，實非國家之福，爰此，建請交委會做成決議，「針對陳耀祥踐踏民主監督機制，敗壞官德官箴，嚴重藐視國會之行徑，莫此為甚，應予嚴厲譴責。」

對此，陳耀祥反駁，提案稱《中天電視台》15次訴訟全勝，與事實不同，建議將該段落刪除，且NCC在執行換照作業，都是根據立法院制定的相關法規命令，並沒有踐踏法治與藐視國會，建議該案不予成立。但經過交委會立委投票，最終仍以6比5票，通過該提案。

其他通過的臨時提案還包括，NCC應在1個月內重新撰寫業務報告；NCC法律訴訟案大幅增加，且敗訴後的訴訟費用暴漲，針對裁罰案件內容及理由重新審視，並對確定判決案件聲請再審的必要性重新檢討，於2週內提出檢討報告；針對《鏡電視》申設新聞台時承諾不會製作談話性政論節目，卻在2024大選前開設節目，NCC對此明顯違規卻無罰款，要求2週內提出報告說明。

以及針對三立集團違規入股中嘉案，要求NCC思考修法可能，對預防市場不公平競爭及防止破壞市場秩序的附款，規範業者落實附款的法律工具，避免類似情況再次發生，於2週內提出修法方向及案件檢討。

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