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前Secret宋枝恩結婚了！「交往不到一年」嫁給癱瘓YouTuber朴偉

▲前Secret宋枝恩（左）跟YouTuber朴偉一見鍾情而交往，如今確定步入禮堂。（圖／宋枝恩IG)
▲前Secret宋枝恩（左）跟YouTuber朴偉一見鍾情而交往，如今確定步入禮堂。（圖／宋枝恩IG)

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓女團Secret前成員宋枝恩日前跟癱瘓的YouTuber朴偉大方認愛，並把一見鍾情的故事上傳《WERACLE》頻道，影音至今累積457萬人觀看，受到全網滿滿祝福。相隔2個月，他們今（11）日宣布結婚，婚禮確定10月9日舉行。

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▲宋枝恩（左）跟朴偉的愛情故事正向又暖心，許多人為此感動。（圖／宋枝恩IG）
▲宋枝恩（左）跟朴偉的愛情故事正向又暖心，許多人為此感動。（圖／宋枝恩IG）
據悉，宋枝恩跟朴偉交往僅9個多月，確定於10月9日在首爾清潭洞某處舉辦婚宴，屆時只會邀請親友到場，過程非公開謝絕媒體拍攝。

宋枝恩去年12月在IG公開跟朴偉的合照，她表示：「像是禮物一樣來到我的人生，是珍貴的人，是我深愛的戀人。」她原以為公開男朋友是很簡單的事，沒想到如此緊張。朴偉發文透露曾經歷過一段艱難的時期，他為此重新思考人生，發現自己是多麼的不足與脆弱，那段時間，宋枝恩就像禮物一樣出現在他生命，朴偉因此想告訴為他祈禱、加油的人，身邊有這樣「重要存在」，他把對女生一見鍾情的過程拍成影音於頻道公開，正向又暖心的故事，激勵許多網友。

朴偉曾上節目公開宋枝恩的暖舉，他問女友「約會的時候，跟坐輪椅的我走在一起，不會不方便嗎？」宋枝恩則說女生約會多數都穿高跟鞋，若遇到地面凹凸不平會很辛苦，如果是跟歐巴一起，她只要專注他走的路，而一路上都是平坦的路，一番話動容全場；如今2人的愛情故事修成正果，再度受到討論。

▲宋枝恩跟朴偉（右）交往9個月決定結婚。（圖／宋枝恩IG）
▲宋枝恩跟朴偉（右）交往9個多月決定結婚。（圖／宋枝恩IG）
宋枝恩是女團Secret的前成員，2018年2月28日退團後，事業重心都放在拍戲上。她最讓人印象深刻的作品，就是跟成勛合作的《焦急的羅曼史》，2人劇中在車上一夜情，3年後她變成了他的營養師，從鬥嘴互看不順眼的關係，漸漸昇華成戀人；也因為劇中戀愛感太重，他們頻頻傳出假戲真做，最終只是謠言。

朴偉經營YouTube《WERACLE》頻道，擁有71.9萬訂閱數，他2014年因為意外墜樓導致全身麻痺，之後透過頻道公開復健、坐輪椅的生活，他求生意志堅強，樂觀態度感動不少網友，親自開車的影片也給很多人帶來希望。

▲▼宋枝恩、朴偉形容彼此是禮物，開心對方來到自己身邊。（圖／宋枝恩、朴偉IG)
▲宋枝恩（左）、朴偉形容彼此是禮物，開心對方來到自己身邊。（圖／宋枝恩、朴偉IG)
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