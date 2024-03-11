前Secret宋枝恩結婚了！「交往不到一年」嫁給癱瘓YouTuber朴偉

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宋枝恩去年12月在IG公開跟朴偉的合照，她表示：「像是禮物一樣來到我的人生，是珍貴的人，是我深愛的戀人。」她原以為公開男朋友是很簡單的事，沒想到如此緊張。朴偉發文透露曾經歷過一段艱難的時期，他為此重新思考人生，發現自己是多麼的不足與脆弱，那段時間，宋枝恩就像禮物一樣出現在他生命，朴偉因此想告訴為他祈禱、加油的人，身邊有這樣「重要存在」，他把對女生一見鍾情的過程拍成影音於頻道公開，正向又暖心的故事，激勵許多網友。
朴偉曾上節目公開宋枝恩的暖舉，他問女友「約會的時候，跟坐輪椅的我走在一起，不會不方便嗎？」宋枝恩則說女生約會多數都穿高跟鞋，若遇到地面凹凸不平會很辛苦，如果是跟歐巴一起，她只要專注他走的路，而一路上都是平坦的路，一番話動容全場；如今2人的愛情故事修成正果，再度受到討論。
宋枝恩是女團Secret的前成員，2018年2月28日退團後，事業重心都放在拍戲上。她最讓人印象深刻的作品，就是跟成勛合作的《焦急的羅曼史》，2人劇中在車上一夜情，3年後她變成了他的營養師，從鬥嘴互看不順眼的關係，漸漸昇華成戀人；也因為劇中戀愛感太重，他們頻頻傳出假戲真做，最終只是謠言。
朴偉經營YouTube《WERACLE》頻道，擁有71.9萬訂閱數，他2014年因為意外墜樓導致全身麻痺，之後透過頻道公開復健、坐輪椅的生活，他求生意志堅強，樂觀態度感動不少網友，親自開車的影片也給很多人帶來希望。
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