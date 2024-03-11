「大聯盟最貴終結者」Diaz歸隊！復出對決馬林魚、有用球數限制
大聯盟（MLB）「最貴終結者」Edwin Diaz上賽季季前，代表多明尼加出征經典賽，但卻在贏球慶祝時弄傷右膝，被準斷出為右膝髕骨韌帶撕裂整季報銷，在經過一年的養傷與復健後，大都會球團也在今（11）日宣布，Edwin Diaz將在明（12）日的春訓熱賽中復出。
記者張志宇/綜合報導
Edwin Diaz可說是近年「速球派」終結者的代表，在2022年拿下32次救援成功後，就與大都會簽下一份5年1.2億美元的大約，成為史上最貴終結者，但在簽下大約後，卻在經典賽受傷導致2023球季整季報銷。
在今（11）日根據大都會主帥Carlos Mendoza表示，「Edwin Diaz將在明（12）日對陣邁阿密馬林魚的比賽中登板投球，這將會是他今年大聯盟春訓首次亮相。」
復出後首度在比賽中投球，對此Edwin Diaz透露，「我知道我很健康，我只想要上場比賽，總之投出好球就對了。」Edwin Diaz在此前就已經在小聯盟的熱身賽中登板，所以Edwin Diaz對於自己的近況並不擔心。
值得一提，Edwin Diaz除了在小聯盟登板外，也與隊友在對內進行Live Bp，大都會球團預計明（12）日只會讓Edwin Diaz登板投20球。