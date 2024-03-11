北市1歲嬰疑遭虐慘死！指甲拔光、雙腿骨折變形　涉案保母被收押

影／周處除三害！洪孟楷批NCC傷害新聞自由　陳耀祥：我不是周處

▲立委洪孟楷批NCC傷害新聞自由，要NCC主委陳耀祥「周處除三害」。（圖／翻攝自國會頻道）
▲立委洪孟楷批NCC傷害新聞自由，要NCC主委陳耀祥「周處除三害」。（圖／翻攝自國會頻道）

記者李琦瑋／台北報導

立法院交通委員會今（11）日邀請國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥備詢，國民黨立委洪孟楷關切中天新聞台關台案，抨擊陳耀祥傷害台灣新聞自由，引國片《周處除三害》，警告陳耀祥要有自知之明，否則卸任事情也不會結束，法院一樣會處理，恐怕還是得跑法院，說明該爭議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
藍委今天砲火猛攻中天新聞關台爭議，NCC裁罰中天新聞台15連敗，但陳耀祥不認失敗，強調15件訴訟中，中天電視確認勝訴僅2件，還有8件NCC正在上訴，北高行撤回NCC對中天新聞台處分，是法官對於NCC換照評分標準不清楚。

洪孟楷質詢時提到，「最近有個很紅的國片《周處除三害》，想送給你」，因為在陳耀祥擔任NCC主委任內，已經讓國人對NCC不信任，若有民意調查不信任指數，NCC恐怕會因為偏頗，高居前3名甚至第1名，主要就是針對中天新聞台的撤照、關台，達15連敗，還在上訴。

洪孟楷指出，NCC前任主委1年只編150萬的法律訴訟費用，到陳耀祥上任，每年編列6、700萬，去年竟然編列1300萬，今年又編685萬，代表NCC訴訟層出不窮。

洪孟楷表示，陳耀祥應該「周處除三害」，第一害，把過去NCC傷害言論自由、新聞自由的害給解決；第二害，用一樣標準去檢視所有新聞台；第三害，「好好跟國人說清楚到底過去是誰授意你、指使你去關掉中天電視台」。

洪孟楷說，周處除三害貴在最後良心發現，認清自己是罪魁禍首，自己才是傷害台灣新聞自由、言論自由的人，「若你沒有自知之明，就算卸任也不會讓事情結束，很可能還會再跑法院說明，到時候法院一樣會處理，這是本席給你的忠告」。

陳耀祥回應，我不是周處，怎麼會有除三害的問題，並強調一切都是依法處理。

立委傅崐萁接著質詢表示，周處除三害，第一害叫民進黨、第二害是柯建銘、第三害為陳耀祥，這三害早點除掉，台灣會更好，若陳耀祥不同意，可以在墓誌銘上寫不同意。

陳耀祥回說，請委員不要隨便講人家墓誌銘。


NCC遭藍白修理7案全過！罕見通過「譴責案」、批陳耀祥藐視國會

陳耀祥稱沒有百分百的言論自由！藍委轟老兵八字輕、確定要這樣講

立法院通過「成立鏡電視弊案調閱小組」、NCC在1個月內重寫報告

NCC杠中天吞15連敗！立委逼陳耀祥投降　陳雪生揚言「砍預算」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞