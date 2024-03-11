影／周處除三害！洪孟楷批NCC傷害新聞自由　陳耀祥：我不是周處

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洪孟楷質詢時提到，「最近有個很紅的國片《周處除三害》，想送給你」，因為在陳耀祥擔任NCC主委任內，已經讓國人對NCC不信任，若有民意調查不信任指數，NCC恐怕會因為偏頗，高居前3名甚至第1名，主要就是針對中天新聞台的撤照、關台，達15連敗，還在上訴。
洪孟楷指出，NCC前任主委1年只編150萬的法律訴訟費用，到陳耀祥上任，每年編列6、700萬，去年竟然編列1300萬，今年又編685萬，代表NCC訴訟層出不窮。
洪孟楷表示，陳耀祥應該「周處除三害」，第一害，把過去NCC傷害言論自由、新聞自由的害給解決；第二害，用一樣標準去檢視所有新聞台；第三害，「好好跟國人說清楚到底過去是誰授意你、指使你去關掉中天電視台」。
洪孟楷說，周處除三害貴在最後良心發現，認清自己是罪魁禍首，自己才是傷害台灣新聞自由、言論自由的人，「若你沒有自知之明，就算卸任也不會讓事情結束，很可能還會再跑法院說明，到時候法院一樣會處理，這是本席給你的忠告」。
陳耀祥回應，我不是周處，怎麼會有除三害的問題，並強調一切都是依法處理。
立委傅崐萁接著質詢表示，周處除三害，第一害叫民進黨、第二害是柯建銘、第三害為陳耀祥，這三害早點除掉，台灣會更好，若陳耀祥不同意，可以在墓誌銘上寫不同意。
陳耀祥回說，請委員不要隨便講人家墓誌銘。