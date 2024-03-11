《奧本海默》奪最佳影片！朱立倫喊話：兩岸加強溝通攜手締造和平
好萊塢大導演克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）的《奧本海默》（Oppenheimer）今（11）日在第96屆奧斯卡金像獎頒獎典禮，獲頒最高榮譽最佳影片獎。國民黨主席朱立倫在臉書說，《奧本海默》講的是冷戰時期對核戰的恐懼，還好因為美蘇有熱線溝通，避免衝突，他呼籲兩岸執政者也要放下意識形態，共同已締造和平為念。
記者何哲欣／台北報導
朱立倫說，去年紅遍全球、講述「原子彈之父」奧本海默（Robert Oppenheimer）生平的傳記電影《奧本海默》不負眾望，得到包含最佳電影、導演、男主角、男配角在內的七項大獎，很多人應該跟他一樣，去年看完這部片，都在劇院裡久久無法自拔。不光因為電影劇情、音樂、特效動人，更是因為每一個台灣人，都對二戰和冷戰、戰爭與和平、對核子強權的恐怖平衡特別有共鳴。
朱立倫說，這幾年來，兩岸的戰爭風險持續高漲，不少人都形容當下的局勢是「新冷戰」。CNN今早還做了一小時的新聞專題，剖析台海戰爭可能的走向，其中就包含核子戰爭。
朱立倫說，以該片獲最佳男主角的墨菲（Cillian Murphy），得獎感言是「我們都生活在奧本海默的世界，因此我要向所有締造和平的人致意。」朱說，和平是可貴和脆弱的，對核戰的恐懼也許是和平的來源之一，但熟讀歷史的人都知道，若冷戰時美蘇沒有熱線、沒有政府間的直接溝通管道，和平難以維繫。
朱立倫喊話，兩岸現在和未來，在缺乏溝通的狀況下，更多衝突和摩擦可能都無法解決，惡意螺旋不會停止。「我們衷心期待兩岸的當政者放下意識形態，共同以締造和平為念，國民黨也會努力，繼續以實際行動累積善意，在奧本海默的時代中，維繫兩岸、區域、乃至於世界和平。」