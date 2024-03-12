「周處除三害」中國爆紅！胡錫進：電影折射現實但別因此看扁台灣
國片《周處除三害》近日在中國爆紅，票房成績亮眼，一度還登上中國微博熱搜，票房已直逼人民幣3.7億元。對於這部被冠上「大尺度」、「暴力血腥」等標籤的電影，在中國卻能吸引不分男女的觀眾，引發各界解讀；中國官媒、前《環球時報》總編輯胡錫進看完電影則說：「如果因為『周處』就把台灣看扁了，未免有點幼稚。」
國際中心蔡姍伶／綜合報導
胡錫進10日在官方微博發文，先是說讓有人情味、正義感的通緝重犯當電影主角，這片在中國大概拍不了，但中國能播放這部電影，說明政策面完全可以接受這種故事的複雜性。《周處除三害》裡面除了那個警察，沒有一個完全意義上的好人，能從如此黑暗的社會角落，像「刨野山參」一樣，刨出人性中鮮活正面的東西，而且故事跌宕起伏，是這部電影的高超之處。
接著，胡錫進聲稱，台灣就是「邪教猖獗、黑社會多」，這幾乎是全球資本主義體制的通病，這部電影折射了台灣的現實，能夠提升中國觀眾對社會安全的「感悟」，絕對是好事一件，但另一方面，如果因為這部犯罪片就把台灣看扁，覺得它「深度陰暗，民不聊生」，那就太過了，畢竟是虛構片，況且哪個導演拍起犯罪片來不血腥，如果因為這類電影的虛構展示，就認為故事發生地真的就像地獄一樣恐怖，那未免有點幼稚了。
胡錫進指出，中國與台灣在統一問題上對立，但台灣是一個相對發達的社會，這一點無需否認，就如美國對中國戰略打壓，中國批判美國的對華政策，但美國仍是發達的超級大國，在許多方面仍有值得中國學習、借鑒的東西，這一點不能含糊，對待任何事都要實事求是，多角度看問題，與外界多接觸、多交流以開拓視野，讓自身進步更快。