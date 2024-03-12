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推智慧護理師！元智大學攜醫院培育護理公費生、4年最高補助60萬

▲元智大學今（12）日 攜手聯新國際醫院、亞東醫院，合作培育智慧護理師，給予公費生名額及優渥獎學金。（圖／元智大學提供）
▲元智大學今（12）日 攜手聯新國際醫院、亞東醫院，合作培育智慧護理師，給予公費生名額及優渥獎學金。（圖／元智大學提供）

記者李琦瑋／台北報導

響應世界護理組織的「投資護理」，元智大學今（12）日與亞東醫院、聯新國際醫院聯袂合作，簽訂「建教合作備忘錄」及「護理公費生培育方案」，共同培育智慧護理照護領域的優秀護理專業人才，其中，「亞東護理公費生培育方案」113學年度公費名額為18名，每人每學年提供12萬元的獎學金補助；「聯新國際醫院公費生培育方案」113學年公費名額為10名，4年將提供最高60萬元獎助學金。

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元智大學校長廖慶榮表示，遠東集團智慧醫療的亞東紀念醫院醫學中心及南桃園最大的高端社區教學醫院聯新國際醫院，為元智大學護理學系2大教學聯盟醫院。這2大醫院皆提供培育來自全台各大醫學系的醫學畢業生的臨床與社區醫療訓練，對於護理專才之培育，更是不遺餘力。元智大學護理學系，規劃將結合工程、資訊和管理等跨系所師資及業界專業人員共同開設「智慧雙語創新創業護理學程」，培養具備與時俱進兼具雙語（程式語言與英語）能力、國際移動能力，以及創新創業能力的智慧護理師與國際醫療護理師，期許學生成為智慧護理照護領域的領航者。

亞東醫院醫事副院長林子玉指出，亞東醫院與元智大學之間的建教合作已有悠長歷史，這次簽訂「亞東護理公費生培育方案」合作契約更將雙方合作推展至醫護人力的培育，該方案在113學年度提供培育名額為18名，每人每學年提供12萬元的獎學金補助；受補助的學生畢業並取得證照後，可直接進入亞東紀念醫院從事護理相關的工作。

聯新國際醫院院長許詩典提到，113學年護理公費生培育名額為10名，第1、2年每學期分別提供6萬元補助，第3年每學期提供8萬元、第4年每學期提供9萬元；此外，護理公費生於在學期間，如取得甲方認可之相關證照、技能檢定或其他有助於護理專業能力養成與提升之優異表現者，提供最高新台幣2萬元的補助，4年將提供最高60萬元獎助學金。

許詩典說，各學年護理公費生招收及培育名額由雙方逐年討論調整，讓學生一畢業順利考取護理師證照，直接保障進入聯新國際醫院工作機會，也期待元智大學護理系學生以訓代學，並落實在地學習、成長，回饋在地醫療。

元智大學護理系主任蘇英華表示，今年起招收第一屆45位新生的護理學系，在員額分配上，包括個人申請入學管道招生名額28名，另可外加原住民名額2名；繁星推薦方式6名，可外加1名；其餘名額是分科考試入學來錄取。

蘇英華說，配合學校課程實習需求，由學長姐手把手教導護理臨床技能及以病人為中心的臨床實務，充實學生臨床智能，讓學生畢業後順利考取護理師證照，並直接保障進入醫院工作機會，為未來護理執業建構完整生涯發展，期許學生成為智慧護理照護領域的領航者。除教育部每學年3萬5仟元學雜費補助外，就讀護理學系學生，學期成績達到醫院制定門檻的同學，每年皆可申請醫院提供的豐厚助學金，幫助學生安心專注於學習，同時減輕家人的經濟負擔。

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