推智慧護理師！元智大學攜醫院培育護理公費生、4年最高補助60萬

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亞東醫院醫事副院長林子玉指出，亞東醫院與元智大學之間的建教合作已有悠長歷史，這次簽訂「亞東護理公費生培育方案」合作契約更將雙方合作推展至醫護人力的培育，該方案在113學年度提供培育名額為18名，每人每學年提供12萬元的獎學金補助；受補助的學生畢業並取得證照後，可直接進入亞東紀念醫院從事護理相關的工作。
聯新國際醫院院長許詩典提到，113學年護理公費生培育名額為10名，第1、2年每學期分別提供6萬元補助，第3年每學期提供8萬元、第4年每學期提供9萬元；此外，護理公費生於在學期間，如取得甲方認可之相關證照、技能檢定或其他有助於護理專業能力養成與提升之優異表現者，提供最高新台幣2萬元的補助，4年將提供最高60萬元獎助學金。
許詩典說，各學年護理公費生招收及培育名額由雙方逐年討論調整，讓學生一畢業順利考取護理師證照，直接保障進入聯新國際醫院工作機會，也期待元智大學護理系學生以訓代學，並落實在地學習、成長，回饋在地醫療。
元智大學護理系主任蘇英華表示，今年起招收第一屆45位新生的護理學系，在員額分配上，包括個人申請入學管道招生名額28名，另可外加原住民名額2名；繁星推薦方式6名，可外加1名；其餘名額是分科考試入學來錄取。
蘇英華說，配合學校課程實習需求，由學長姐手把手教導護理臨床技能及以病人為中心的臨床實務，充實學生臨床智能，讓學生畢業後順利考取護理師證照，並直接保障進入醫院工作機會，為未來護理執業建構完整生涯發展，期許學生成為智慧護理照護領域的領航者。除教育部每學年3萬5仟元學雜費補助外，就讀護理學系學生，學期成績達到醫院制定門檻的同學，每年皆可申請醫院提供的豐厚助學金，幫助學生安心專注於學習，同時減輕家人的經濟負擔。