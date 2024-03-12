外送員晚上全消失！客傻眼「宵夜等2hr」　苦衷不藏了：乾脆休息

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近期有民眾在論壇Dcard上發文表示，自己晚上肚子餓，用外送平台點了宵夜吃，沒想到訂單剩餘抵達時間一直停留在「10-20分鐘」沒有縮減，讓他困惑是不是因為訂單距離太遠，才沒有外送員願意送。
而當他打開Google 地圖查詢，卻發現店家與自己住處是騎車8分鐘就能到的距離，「就算用走的也只要半小時」，但外送訂單卻一直順延，「想退單自己出去買也不行」，最終等了兩個小時才到手，餐點早已經冷掉了。不少會員也遇到相同情況，紛紛抱怨：「現在晚上真的很常沒辦法點」、「以前宵夜場是激戰區，現在晚上都只能自己出去買」。
近期《NOWnews》記者使用外送平台時，也發現晚上宵夜時段，常出現「抱歉我們目前收到大量訂單，暫時無法接單」、「附近沒有外送合作夥伴」等通知，根本無法下訂。
宵夜場訂單沒人想送！外送員有苦衷
「為什麼最近常常遇到外送員不足的情況？」對此，外送員也有苦衷想要說，因為近期「天氣濕冷」，宵夜時段的訂單量自然就會增加，不過雨天時，外送平台會縮短範圍，讓遠單者無法正常下訂單，只會收到暫時關閉的通知，再加上雨天送餐，不但對外送員身體相當折磨，手機設備也有故障風險。
加上雨天訂單量爆多，店家餐點製作速度相對慢、外送員顧及安全性，移動速度也會放緩，客人等待時間也會變長，卻常常將氣全出在外送員身上，還給予負評，種種因素也讓願意跑雨天宵夜場的外送員越來越少：「寧願在家休息，也不受這氣」。