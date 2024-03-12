台中某高職爆「霸凌特殊生」！遭過肩摔倒地 校方：13日開會審查
台中一家公立高職傳出校園霸凌事件，有網友PO出影片，畫面中見到2名學生發生肢體衝突，被質疑是在霸凌特教學生，對此，校方表示，全案現已進入霸凌程序調查，也將於明（13）日召開防制校園霸凌因應小組會議審查，加速釐清事發原因，後續依校園霸凌防制準則及學生獎懲規等辦理；而台中市教育局則稱，11日已聯繫雙方家長到校，盼藉由親師合作輔導改善學生偏差行為，同時也啟動輔導機制，加強學生法治教育。
記者林莞茜／綜合報導
據了解，影片事發時間為今（2024）年2月底，當時該所高職的兩名學生，疑似因上課問題發生衝突，發生扯髮、過肩摔，雙方互毆畫面流出，而其中一名同學為資源班學生，對此，校長表示，當時老師得知後依行為偏差處理，並有進行校安通報，也有對兩名同學進行輔導、通知雙方家長，目前已依疑似霸凌程序進行調查，若真有霸凌行為會做最嚴厲的懲處。
台中市教育局則在接獲消息進行調查，昨日已聯繫雙方家長到校，盼藉由親師合作輔導改善學生偏差行為，同時也啟動輔導機制，加強學生法治教育，並命學校啟動校園霸凌調查，加速釐清事發原因，再依校園霸凌防制準則及學生獎懲規等辦理。
※【NOWnews 今日新聞
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