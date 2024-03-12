ETF市場火熱3月天　3檔基金接力開募規模頻破紀錄

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不過，這個紀錄在上週三被打破，新募集的中信上游半導體3月6日成立，規模為175億元，但寶座才坐2天，統一台灣高息動能3月8日宣布以531億元的巨量級規模成立，足足比原本紀錄多出2倍以上，被稱為「寫下台灣資產管理界的新傳奇」。
沒想到新聞稿才剛發布，元大台灣價值高息3月11日正式開募，募集首日，各大券商、銀行通路忙得不可開交，其中國內線上開戶第1大的國泰證一度因此發生系統延遲，統計光是國泰證單一券商單日就湧進超過5.3萬筆申購單，申購金額超過50億元。市場推估，元大台灣價值高息開募第1天募集金額就達到645億元，預計成立規模將突破千億元新等級。
短短一週，3檔新ETF成立規模頻創新高，而且都是以三級跳的姿態破紀錄，中信上游半導體175億元，統一台灣高息動能531億元，元大台灣價值高息更預計突破千億元，充分反應出國內ETF市場盛況空前。
由於市場太過火熱，劉宗聖日前出席投信投顧公會媒體春酒時就特別提醒，投資人應採取更多元的資產配置，「不能沒有ETF，但也不能只有ETF」，呼籲投資人應該從資產配置角度，包括境內境外的股票、債券、主動被動型的基金都不能偏廢，多元與均衡才能達到分散風險的效果。
劉宗聖細數，過去幾年，國內ETF市場不論是發行的投信家數、ETF檔數，或受益人數，都是大幅上升，ETF如今已成為許多民眾的重要投資工具，尤其是許多退休族或年輕的「股市小白」，過去很多資金可能放在投資型保單、境外基金等，現在透過ETF讓更多人認同台灣資本市場的價值，吸引資金回到台灣，這也與台股形成共伴效應，推動台股上漲。（編輯：林淑媛）1130312