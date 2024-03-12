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自民黨青年局聚會變酒家宴　女舞者「越跳越清涼」疑僅穿內衣上陣

▲日本自民黨青年局日前遭到爆料，去年11月舉行懇親會的時候，招待了多名穿著暴露的女舞者來會場，還有參加者以嘴對嘴方式遞鈔票給舞者。（圖／翻攝自《產經新聞》）
▲日本自民黨青年局日前遭到爆料，去年11月舉行懇親會的時候，招待了多名穿著暴露的女舞者來會場，還有參加者以嘴對嘴方式遞鈔票給舞者。（圖／翻攝自《產經新聞》）

國際中心徐筱晴／綜合報導

日本自民黨青年局日前遭到爆料，去年11月舉行懇親會的時候，負責聚會的自民黨和歌山縣聯合會，招待了多名女性舞者來會場，且女性舞者表演衣著暴露到被懷疑「只穿內衣」上陣，而且影片顯示還有參加者用以「嘴對嘴」的方式，將小費遞給舞者。

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根據《產經新聞》報導，該聚會是在去年11月18日於和歌山市內飯店「Hotel Avalorm Kinokuni」舉辦的「青年局近畿區會議」中的會後懇親會。據悉，自民黨本部青年局的國會議員與近畿2府4縣的年輕地方議員、自民黨相關人士等，共約50人參加會議，幾乎所有人都參加了會後懇親會。

《ANNnews》報導，據出席該聚會的相關人士表示，突然就看見女性舞團登上舞台，「音樂就突然放了出來，大家也沒有喝酒，就有點不知所措。雖然有聽說有踢踏舞者會來，沒想到是這樣的舞團。」該名相關人士表示，女舞團二次登場的時候，還換了衣服，暴露度大增。

從《產經新聞》取得的影片顯示，至少有5名女舞者隨著音樂，在舞台與宴席桌周圍跳舞，並與參加者進行肢體接觸。另外還有片段顯示，有參加者將疑似紙鈔的東西含在嘴中，以嘴對嘴的方式傳遞給舞者，甚至有參加者將紙鈔塞進舞者的服裝並觸摸他們的臀部。

關於近畿區會議，往年都是由府縣輪流舉辦，今年度由和歌山縣聯合會負責運營。聚會總體的企劃運營，由和歌山縣聯合會青年局長川畑哲哉負責。而懇親會費用的部分，雖然是由自民黨本部與和歌山縣聯合會支出，但自民黨總部接受來自政府的政黨補助金，和歌山縣聯合會每年也會從黨本部獲得補助金，因此當中可能會包含公費。

針對有聲音質疑女舞團疑似穿著內衣登場的說法，川畑哲哉澄清，「穿著太暴露的衣服是事實沒錯。但與其說是內衣，應該理解為是與泳衣相近的衣服。」

川畑哲哉表示，舞團在疫情之前，也曾受邀到海外等地表演，聽說他們曾在海外表演，所以才會認為是現代舞或是Agogo舞蹈之類的風格。川畑哲哉指出，今年度的主題是「多樣性」，「她們都是活躍於全球的舞者，作為多樣性的表現雖然我們要求她們來表演，但卻遭到了部分相關人士強烈批評，我們正在認真看待」。

不過川畑哲哉的說法並未被大眾接受，有民眾向《ANNnews》表示，「這跟我知道的多樣性不同」、「這在正式聚會上面做（這樣的表演）不會很尷尬嗎」，也有網友看到後直呼「原來我們繳的稅金是這樣用的...」、「根本酒池肉林大會。」

隨著這起事件越演越烈，自民黨青年局事後公開謝罪，自民黨青年局長、眾議院議員藤原崇也表示願意負起責任而辭職。藤原崇強調自己「沒有觸碰舞者身體」，並表示雖然自己有出席，但想負起未讓他們停止該不恰當聚會的責任，因此提出了請辭青年局長，且已被受理。另外，同樣出席該聚會的青年局長代理人中曾根康隆也請辭職務。


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