剴剴遭虐死案件說詞有出入？4大疑點　新北社會局一一解釋了

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針對卓冠廷的質疑，新北市政府社會局晚間則表示，相關內容與事實有所出入，因此針對整體時間序以及新北社福中心的角色提出說明。
第一大疑點，剴剴祖母為何取得監護權，又選擇出養小孩？
社會局表示，剴剴母親在孕期中就有向社會局與兒福聯盟聯繫諮詢，並在產下剴剴後與兒福聯盟簽下出養合約，剴剴也已經進入兒福聯盟照顧體系。但事後母親失聯，導致兒福聯盟出養程序無法繼續，兒盟才連繫新北社福中心與祖母，並將剴剴接回。
在剴剴接回後的服務過程中，新北社工有與祖母討論剴剴的照顧及權益問題，所以在祖母同意取得監護權後，由新北社工陪同祖母向法院聲請改定監護。而祖母因為有扶養困難，社福中心協助申請弱勢兒少生活扶助及托育補助，並額外提供每月7000元的扶助金，以及奶粉、尿布等資源，協助剴剴受完整照顧。
最後是因為祖母實在無力照顧，才在取得監護權後由社福中心社工陪同前往兒福聯盟完成出養簽約，而剴剴家庭無力照顧的陳述，在法院監護權裁定書中皆有提到。
第二大疑點，家屬是否有選擇出養與否的空間？
社會局強調，出養程序完全尊重家屬意願，即便已經簽署出養合約，家屬也可以隨時終止出養程序。
第三大疑點，原照顧保母為何不能繼續照顧？
進到出養程序後，就會由出養媒合機關配合的保母以及社工進行服務，新北社福中心社工有協助祖母向兒福聯盟轉達，原照顧保母有意願持續照顧剴剴至出養，但今日兒福盟記者會上，執行長也有說明因為單位有配合保母，所以無法由原保母繼續照顧。
第四大疑點，祖母求助日期、樹鶯中心過程訪視男童的次數與日期，以及中心評估出養的報告？
社會局表示，在母親第一次向社福中心求助時，就已經與祖母接觸與訪談，過程中也有多次接觸，而法院裁定書也有提到，祖母與母親皆無力扶養，所以才有後續的出養程序。
從剴剴出生一直到剴剴進入兒盟照顧前，新北社福中心社工都有進行訪視，至於進到兒福盟安置過程後，依照現行法規就是由媒合機構的社工進行訪視，新北社福中心社工則持續針對祖母家庭關懷，至於中心出養評估及母親、祖母提出出養需求的過程，社工都有完整文字紀錄，檢警偵辦有所需，新北社會局都會全力配合提供。