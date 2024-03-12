影／惡保母虐嬰致死！兒福聯盟董座鞠躬道歉：第一時間極度驚嚇

剴剴遭虐死案件說詞有出入？4大疑點　新北社會局一一解釋了

▲劉姓保母虐死男嬰，震驚社會。（圖／翻攝畫面）
▲劉姓保母虐死男嬰，震驚社會。（圖／翻攝畫面）

政治中心/綜合報導

一歲多男嬰遭保母虐死案震驚社會，民進黨新北市議員卓冠廷今（12）日指出，新北社會局與陳情者了解狀況有諸多出入。卓冠廷引據陳情者說法質疑，男嬰阿嬤花一年透過法院爭取孩子監護權，也請得起私人保母，僅是需要補助，也是社工找家屬提出有人可以收養，社會局卻說家屬無力照顧、「主動向社福中心求助提出出養需求」，社會局應說明清楚。

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剴剴因家庭功能不全，2023年交由兒福聯盟認證的劉姓保母照顧，沒想到3個月竟過世，家屬強忍悲痛驗屍才發現剴剴不但頭骨、尾椎骨受損，甚至牙齒不齊，只剩下8顆，令各界痛心，更引發外界質疑，幼童遭到虐死長達3個月的時間，為何社會局、兒盟社工都沒有察覺。

針對卓冠廷的質疑，新北市政府社會局晚間則表示，相關內容與事實有所出入，因此針對整體時間序以及新北社福中心的角色提出說明。

第一大疑點，剴剴祖母為何取得監護權，又選擇出養小孩？

社會局表示，剴剴母親在孕期中就有向社會局與兒福聯盟聯繫諮詢，並在產下剴剴後與兒福聯盟簽下出養合約，剴剴也已經進入兒福聯盟照顧體系。但事後母親失聯，導致兒福聯盟出養程序無法繼續，兒盟才連繫新北社福中心與祖母，並將剴剴接回。

在剴剴接回後的服務過程中，新北社工有與祖母討論剴剴的照顧及權益問題，所以在祖母同意取得監護權後，由新北社工陪同祖母向法院聲請改定監護。而祖母因為有扶養困難，社福中心協助申請弱勢兒少生活扶助及托育補助，並額外提供每月7000元的扶助金，以及奶粉、尿布等資源，協助剴剴受完整照顧。

最後是因為祖母實在無力照顧，才在取得監護權後由社福中心社工陪同前往兒福聯盟完成出養簽約，而剴剴家庭無力照顧的陳述，在法院監護權裁定書中皆有提到。

第二大疑點，家屬是否有選擇出養與否的空間？

社會局強調，出養程序完全尊重家屬意願，即便已經簽署出養合約，家屬也可以隨時終止出養程序。

第三大疑點，原照顧保母為何不能繼續照顧？

進到出養程序後，就會由出養媒合機關配合的保母以及社工進行服務，新北社福中心社工有協助祖母向兒福聯盟轉達，原照顧保母有意願持續照顧剴剴至出養，但今日兒福盟記者會上，執行長也有說明因為單位有配合保母，所以無法由原保母繼續照顧。

第四大疑點，祖母求助日期、樹鶯中心過程訪視男童的次數與日期，以及中心評估出養的報告？

社會局表示，在母親第一次向社福中心求助時，就已經與祖母接觸與訪談，過程中也有多次接觸，而法院裁定書也有提到，祖母與母親皆無力扶養，所以才有後續的出養程序。

從剴剴出生一直到剴剴進入兒盟照顧前，新北社福中心社工都有進行訪視，至於進到兒福盟安置過程後，依照現行法規就是由媒合機構的社工進行訪視，新北社福中心社工則持續針對祖母家庭關懷，至於中心出養評估及母親、祖母提出出養需求的過程，社工都有完整文字紀錄，檢警偵辦有所需，新北社會局都會全力配合提供。

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