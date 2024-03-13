全英公開賽／行李卡機場！王子維被迫穿「蠟筆小新」上場遺憾敗陣
全英公開賽今（13）日正式開打，其中我國好手「羽球王子」王子維在首日出賽就遇到意外插曲，王子維在12日提早抵達英國，但不料遇上行李卡機場的插曲，導致13日的賽事王子維全身上下的裝備與衣服都是隊友們「贊助」，並在對決日本好手渡邊航貴的比賽中，穿上贊助商與動漫「蠟筆小新」的聯名T恤比賽。
記者張志宇/綜合報導
目前世界排名第23的王子維，上週在法國公開賽打出生涯代表作，利用快速打法成功克敵制勝，以21：12、21：17直落2擊敗丹麥「世界球王」Viktor Axelsen，終結對戰6連敗，並收下生涯對戰首勝並挺進男單8強，但最終不敵泰國好手Kunlavut Vitidsarn止步8強。
由於全英公開賽遇上行李卡在伯明罕機場的意外，今靠著隊友贊助球衣、球拍等裝備，並在對陣日本好手渡邊航貴的比賽中，穿上贊助商與動漫「蠟筆小新」的聯名T恤比賽，最終以14：21、13：21敗給世界排名20的渡邊航貴，首輪止步。
在賽後現場轉播單位也十分好奇王子維為什麼穿著「蠟筆小新」的聯名T恤比賽，對此王子維則透露，「因為剛從法國飛來，行李並沒有如期跟我來到這，導致我這兩天練習與比賽都沒有球拍、球衣、球鞋，身上的所有東西都是跟我的隊友借來的。」
此外有趣的是，在賽後王子維則在社群平台IG表示，「行李沒到還被抽藥檢」，搭配一臉無奈的表情，並在過不久又像球迷透露，自己的行李到了，還附上「如果能早點來會更好。」更感謝所有借他裝備的隊友們。
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