徐巧芯控僑委會洩露賴清德出訪行程 徐佳青駁：從未對外公開資料
立法院外交國防委員會邀請僑委會委員長徐佳青赴立院業務簡報，國民黨立委徐巧芯提出公文質疑，去年副總統賴清德代表蔡英文出訪巴拉圭，期間過境紐約與舊金山時，徐佳青非訪團成員，為何能參加？更有人爆料，徐佳青向外界透露、放話訪團行程。徐佳青三點否認表示，該公文是舊行程已經作廢，相關資料也從未對外公開。
記者邱新博／台北報導
徐巧芯提出公文疑似賴清德的行程指出，去年8月13日至16日的行程顯示，徐佳青同時也順訪舊金山等，13日至15日也在巴拉圭，16日也出席舊金山僑宴等，追問徐佳青當時是否是跟著賴清德訪團行程？徐巧芯更指控，外交部相關人員直指徐佳青「洩密」，將賴清德行程等機密文件直接放進僑務公文，駐美處也相當震怒。
對此，徐佳青則連說三次「沒有」，徐巧芯所提的行程表是舊的，後來已經作廢，相關行程都沒去。徐佳青接著表示，相關行程都沒有洩漏，然而在準備僑宴或過境過程中，難免需要僑胞協助，免不了讓他們知道相關訊息，但是他們沒有了解到這些訊息是機密性的，且該次發團行程由外交部安排，僑委會從未涉入。
徐佳青說，此事已在第一時間向駐美代表處報告，並重申「僑委會沒有人洩漏任何訊息」，承辦同仁在安排首長過境過程中，由於需要與相關國家安排，因此相關資料都需要提前給外交部，不是由僑團拿到這些資料，從未對外公佈過。而該次出訪行程則是恰巧與賴清德行程有所重疊，是個意外，已責令同仁未來不要這樣做，也坦言也認為有把國家機密複雜化嫌疑。