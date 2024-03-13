全英公開賽／王子維連襪子都是借的！行李「流浪2天」 讓人無言
台灣「羽球王子」王子維在前往英國參加超級1000系列全英羽球公開賽的旅途上，因「行李卡在機場」的意外，因此被迫在男單首輪只能穿上「蠟筆小新」的聯名T恤比賽。今（13）日王子維透過個人社群網站表達無奈，透露這次自己連「襪子」都是向隊友借的，直到輸了比賽回飯店，才看到流浪兩天的行李，直呼：「整個無言！」
記者黃建霖/綜合報導
此次全英公開賽上，王子維身穿卡通「蠟筆小新」的聯名T恤比賽，引起外界關注，也讓人啼笑皆非。後來才知道原來他是因為行李卡在伯明罕機場，所以球衣和裝備都拿不到，只能靠著隊友贊助球衣、球拍等，硬著頭皮上場比賽，結果自然不理想。
今日王子維在臉書上發文表示：「這次法國公開賽結束後，搭乘『法國航空』到英伯明罕，參加眾所矚目的全英公開賽，但因為二咖行李都沒有上機，以至上場前都沒裝備，無奈之下分別向隊友借了球拍、球袋、球鞋、球衣、球褲、襪子克難登場，最終以13:21，14:21結束這場比賽，回飯店終於看到流浪2天的行李，整個無言。」
王子維這次在全英公開賽上，首輪對上日本好手、世界排名第20的渡邊航貴的比賽中，他最終以14：21、13：21輸球，遭到淘汰。
其實王子維近況不錯，上周在法國公開賽以21:12、21:17直落2擊敗丹麥世界球文「安賽龍」Viktor Axelsen，可惜因為這次的行李意外，讓他受到影響，無法在全英賽延續好勢頭。
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