台股2萬點得而復失！小漲13點19928點作收 台積電漲9元重電強勢
台股今（13）日開高走低，開盤不久一度衝上20112點，但隨後受到AI概念股修正、電子權值股漲勢收斂，終盤以19928點作收，上漲13點、漲幅0.07%，成交金額5382億元，2萬點再次得而復失。
記者魏妤庭／台北報導
美國2月消費者物價指數（CPI）年增3.2%略高於預期，但市場預測聯邦準備理事會（Fed）降息方向不變，而美股也以收漲，激勵台股今日一開盤就直衝20112點，但隨後受到權值股台積電、鴻海、聯發科回檔，而AI概念股如緯創、廣達、台塑四寶等修正影響漲幅收斂。
台積電今日漲9元以779元作收，聯電也上漲0.95%、以53元作收。半導體產業力成、全訊、捷敏-KY等也連帶上漲。鴻海昨日扮演撐盤要角，今日開盤走高但隨後收斂至平盤，盤中則又往上走到123元，最後以120元作收，漲幅1.26%。而鴻海漲勢也帶動其他「鴻家軍」上漲，包含鴻準、漢唐等，漲幅3.6%、21.5%。
其他如緯創、緯穎、英業達、世芯-KY、廣達、廣明、健策、技嘉則由紅翻黑。此外，重電族群表現強勢，士電、華城分別以199元、577元漲停板作收，中興電、亞力也走揚，漲幅分別是3.5%、0.5%。
※【NOWnews 今日新聞
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