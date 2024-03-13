逛超商「錢包撐不住」買不停！眾人全驚醒 內行揭原因：很正常
台灣超商的密度非常高，一條街上就會出現好幾家超商，不過也因為有這樣的便利性，超商已經是台灣人不可或缺的重要商家之一。然而，近日就有網友討論「每次走進7-11的時候，總是會看到很多漂亮的包裝就忍不住衝動消費，然後就買個不停」沒想到貼文引起熱烈迴響，不少網友也表示「真的！很容易被漂亮的包裝吸引，錢包君都在哭了」，也有內行網友分析這其實是有一套「行銷策略」。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「7-11全家各超商新品共享區」貼文指出「7-11的商品是不是包裝好看就贏一半了？這幾天去逛的時候發現很多櫻花季的商品，全部淡粉色的好少女，包裝看起來都比原本的口味好吃，不知道大家會不會去超商看到漂亮包裝就買個不停，像我也是買了啤酒跟洋芋片還有氣泡水，根本衝動消費最佳代表，大家也有這樣覺得嗎？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「包裝真的是我選商品的第一選擇XD常常有聯名或者季節限定就很容易失手」、「粉紅控+1！那天去也是買了餅乾跟氣泡水，真的很美」、「不只櫻花季包裝，很多只要聯名的我都會被吸引買來試吃」、「聯名+限定包裝我也會失手....」、「看到櫻花季的包裝，又想要去日本了，就會買來嘗鮮」。
而也有內行網友表示「其實包裝精美不只贏一半哦！以前美國杜邦公司就有研究發現，有63%的消費者會只依靠包裝來挑選產品，這種稱為包裝效應或月暈效應，所以超商的包裝精美是非常重要的！」
進超商被漂亮外觀吸引狂敗家！「包裝效應」行銷非常重要
由於超商販售的檔期東西都比較短暫，經常在每個月都會推出不同的產品，而新品除了會帶給顧客新鮮感之外，其「外包裝」的配色以及圖樣，是否能夠第一眼就被顧客吸引，就顯得非常重要。在心理學上，這是商品銷售當中常有的現象以及行銷手法，英國曼徹斯特大學就曾經提出，如果擁有精美包裝的吸引力，顧客購買時通常會超出出門購買時打算購物量的45％。
而如果從市場觀點來看，精美的包裝可以使消費者產生購買慾望，美國最大化學工業公司「杜邦公司」就曾經發表過一項調查：「63%的消費者都是根據商品的包裝來選購商品的」這稱為包裝效應，又稱杜邦定律。就如同這次7-11的櫻花季利用大量粉色點綴包裝，在店內的特區就非常顯眼，對粉色喜愛的顧客就會進而接觸購買，其實都是很正常的事情哦！