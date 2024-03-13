藝文美景美食！「王誠一大師書法展」澄清湖畔得月樓登場
位於澄清湖畔的得月樓水漾湖畔藝文綜合休閒廣場，今（13）日舉辦「王誠一大師書法展」開幕式，這也是得月樓舉辦的首檔藝術展覽，業者涂麗雲指出，希望以空間共享的概念，招來更多藝文活動在此舉辦，讓澄清湖這處逐漸被遺忘沒落的觀光景點，重新得到民眾關注。
記者陳美嘉／高雄報導
得月樓的「蓬島湧金」曾是澄清湖聞名的第八景，每天黃昏夕照之際，在微風吹拂下，湖面泛起層層金色水波，湧向位於澄清湖半島的得月樓，因此而得「蓬島湧金」的地理美名。
得月樓坐擁澄清湖美麗的景觀，水漾湖畔餐廳經營團隊，希望將此美景與藝文團體共享，讓民眾來此欣賞美景的同時，也有藝術展覽可參觀，藉此讓得月樓活絡起來，重新得到民眾關注。
王誠一係書聖王羲之後裔，精研書法藝術六十餘年，自幼即醉心於書法藝術，其獨創的「韻律書法」、「橫書縱觀」、「連綿體」、「盲毫」等創作風格，蜚聲國際；王誠一書法藝術造詣豐厚，精通魏晉以降名家書體，對於先祖王羲之書藝研究最為深入，有感先祖能在把酒言歡之際，創作出曠世名帖。
王誠一認為音樂的抑揚頓挫與書法的提案轉折應有異曲同工之妙，於是自1983年起以「韻律書法」獨樹一格，於創作當下讓自我隱入空靈之中，以澄懷觀心，當樂音流轉，心境與韻律合拍，潤毫就墨後，筆端即刻揮灑出氣勢連綿暢放的字體，在筆勢墨韻中，隱然飄散虛實巧運的畫意和剛柔律動的音樂性。