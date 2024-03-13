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展數位與綠色轉型成果　高雄智慧城市展3/21登場

▲智慧城市論壇暨展覽即將於3月21日在高雄展覽館登場，以「數位與綠色轉型」為主題。 （圖／記者陳美嘉攝，2024.03.13）
▲智慧城市論壇暨展覽即將於3月21日在高雄展覽館登場，以「數位與綠色轉型」為主題。 （圖／記者陳美嘉攝，2024.03.13）

記者陳美嘉／高雄報導

第三屆智慧城市論壇暨展覽即將於3月21日在高雄展覽館登場，以「數位與綠色轉型」為主題，展出5G AIOT、智慧治理、智慧醫療、綠能永續、智慧交通等各種智慧解決方案。今年共計有150家廠商使用550個攤位，三天展覽期間將舉辦20場次的專業論壇，預計吸引超過3萬人次的專業人士參加。

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臺泰智慧城市聯盟會長郭水義表示，智慧城市論壇暨展覽（Smart City Summit & Expo，簡稱SCSE）舉辦的目的在於鼓勵全球城市積極建設智慧城市以提升民眾生活福祉，另一方面希望在發展智慧城市的過程中能帶動物聯網(IoT)產業發展，2014年首屆舉辦以來，透過各界的共同努力，已成為全球最知名的智慧城市展，也是亞洲最具規模的物聯網產業展。這次展覽預計有超過200位海外訪客參觀展會及進行商務交流，三大國際城市組織ICLEI、CityNet及WeGO的秘書長也都將出席。

▲高雄智慧城市展今年共計有150家廠商使用550個攤位，三天展覽期間將舉辦20場次的專業論壇。 （圖／記者陳美嘉攝，2024.03.13）
▲高雄智慧城市展今年共計有150家廠商使用550個攤位，三天展覽期間將舉辦20場次的專業論壇。 （圖／記者陳美嘉攝，2024.03.13）
高雄市副市長林欽榮表示，高雄市政府致力於城市的數位轉型，各局處與產業界合作全力發展智慧醫療、智慧交通、智慧農業、智慧港灣、智慧防災等8個面向的解決方案以推動各種智慧科技應用。

林欽榮指出，高雄是百年工業大城為台灣經濟發展創造極大貢獻，但是工業發展過程也帶來很大的環境壓力，因而不僅要數位轉型，也要同步綠色轉型。高雄市議會去年六月通過「淨零城市發展自治條例」，成為「氣候變遷因應法」公布以來，台灣首部地方淨零法規，凸顯出城市淨零轉型的決心，市府並將依據此項自治條例推展各項淨零工作。

台北市電腦公會資深副總幹事黃鋆鋇指出，「智慧醫療」是今年展示的一大特色，凸顯「群策群力打造南部智慧醫療產業聚落」之決心，高市府衛生局整合在地的凱旋醫院、高醫附設醫院、旗津醫院、大同醫院、小港醫院等15單位，以「綠色醫療、精準健康」為題進行展示。此外，負責台灣醫療品質評鑑組織-醫策會率領中國醫藥大學附設醫院、新竹台大分院、國軍花蓮總醫院等醫院共同展示，並辦理「智慧醫院院長大會」邀集國內120位醫院院長共同探討醫院淨零排放及數位轉型的議題。

黃鋆鋇表示，經濟部一直都重視產業掌握新興科技與關鍵技術的自主發展，去年標準檢驗局完成智慧杆國家標準工作之後，產業發展署即著手加速推動5G智慧杆產業化工作，邀集地方政府、5G智慧杆標準推動聯盟共同合作進行智慧杆商用實證場域建置，藉此推升5G智慧杆創新應用，此次集結智慧杆產業鏈廠商聯合展出失蹤協尋、電子紙廣告機、能源管理平台、微型氣象站、AI影像識別，以及充電服務等應用解決方案。同時也將於3月22日舉辦「5G智慧杆國際趨勢論壇」針對應用服務創新、商業模式進行交流與討論。

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