展數位與綠色轉型成果　高雄智慧城市展3/21登場

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高雄市副市長林欽榮表示，高雄市政府致力於城市的數位轉型，各局處與產業界合作全力發展智慧醫療、智慧交通、智慧農業、智慧港灣、智慧防災等8個面向的解決方案以推動各種智慧科技應用。
林欽榮指出，高雄是百年工業大城為台灣經濟發展創造極大貢獻，但是工業發展過程也帶來很大的環境壓力，因而不僅要數位轉型，也要同步綠色轉型。高雄市議會去年六月通過「淨零城市發展自治條例」，成為「氣候變遷因應法」公布以來，台灣首部地方淨零法規，凸顯出城市淨零轉型的決心，市府並將依據此項自治條例推展各項淨零工作。
台北市電腦公會資深副總幹事黃鋆鋇指出，「智慧醫療」是今年展示的一大特色，凸顯「群策群力打造南部智慧醫療產業聚落」之決心，高市府衛生局整合在地的凱旋醫院、高醫附設醫院、旗津醫院、大同醫院、小港醫院等15單位，以「綠色醫療、精準健康」為題進行展示。此外，負責台灣醫療品質評鑑組織-醫策會率領中國醫藥大學附設醫院、新竹台大分院、國軍花蓮總醫院等醫院共同展示，並辦理「智慧醫院院長大會」邀集國內120位醫院院長共同探討醫院淨零排放及數位轉型的議題。
黃鋆鋇表示，經濟部一直都重視產業掌握新興科技與關鍵技術的自主發展，去年標準檢驗局完成智慧杆國家標準工作之後，產業發展署即著手加速推動5G智慧杆產業化工作，邀集地方政府、5G智慧杆標準推動聯盟共同合作進行智慧杆商用實證場域建置，藉此推升5G智慧杆創新應用，此次集結智慧杆產業鏈廠商聯合展出失蹤協尋、電子紙廣告機、能源管理平台、微型氣象站、AI影像識別，以及充電服務等應用解決方案。同時也將於3月22日舉辦「5G智慧杆國際趨勢論壇」針對應用服務創新、商業模式進行交流與討論。